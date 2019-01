En el senado trabajamos en el cambio y nuestra obligación es informar al pueblo: Blanca Piña

CIUDAD DE MÉXICO/ MAR-15-ENE-2019/ El trabajo en la Cámara Alta debe ser consultado e informado a la población, sostuvo la senadora por Michoacán Blanca Piña Gudiño, durante una gira de trabajo que realizó en el distrito de Puruándiro.

Recordó que tanto senadores como legisladores deben regresar para informar sobre lo que hacen en sus cámaras, así como el porqué de sus votos en favor o en contra de las iniciativas nacionales o estatales y es por ello que durante el receso legislativo ella visitará los distritos michoacanos para de frente informar y sobre todo escuchar las inquietudes de la población.



Además de exponer los avances en materia de iniciativas en las comisiones de Educación, Igualdad de Género, Comisión de Trabajo y Previsión Social y Cultura, hizo un énfasis en lo que respecta a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

En este sentido un llamado para que no se dejen sorprender y le den dinero a funcionarios, legisladores o “representantes de cualquier partido político” -incluyendo Morena-, porque los programas federales que impulsa la Cuarta Transformación se entregarán a los beneficiarios directamente, sin intermediarios, de tal forma que quienes vivían de la supuesta gestión de recursos o proyectos productivos ya no podrán hablar en nombre de nadie.



Asimismo, agradeció a las diferentes autoridades municipales que en cada población se dieron cita para recibirla, sin importar de qué partido político los haya llevado al cargo. Recordó que ya no hay colores políticos en el trabajo de servir a la población y por ello instó a los ciudadanos y a las autoridades a denunciar cualquier acto de corrupción en el levantamiento del padrón del bienestar social, debido a que deben integrar al 100 por ciento de la población; en caso contrario estarían cometiendo un delito grave que se castiga con cárcel y sin derecho a libertad condicional.

Así es como hemos cambiado las leyes para que la corrupción deje de ser acto sin castigo, aseveró la Senadora Blanca Piña.

Cabe mencionar que, durante el recorrido, la senadora recibió peticiones para canalizar a las autoridades ante las instancias federales en materia de obra pública.