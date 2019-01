GRINGA, GRINGA: Los desgobiernos del caos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-18-ENE-2019/ No se trata de “matar pulgas a balazos” se trata de hacer las cosas bien planeadas, argumentadas y fundamentadas, en el caso del bajo suministro de gasolina en Uruapan, le entro el gobierno y lo gasolineras tomaron acuerdos pero sin ningún fundamento legal, así a rajatabla ¿pos cómo?



A ver, 10 puntos para controlar la escasez de gasolina, no llenado de garrafas, más de 100 pesos, se la pasaron por el arco del triunfo los propios gasolinera incumplieron a lo que ellos mismo decidieron y acordaron, no pos así no.



Dicen los gasolineros que venden la misma cantidad pero en menor tiempo, es decir lo que antes vendían en 24 horas lo que hoy venden en 2 horas, resultado de las ventas de pánico, pero ante todo esto solamente exhiben a un gobierno carente de poder de convencimiento de y de convocatoria, quedo claramente superado, porque pocos, muy pocos acataron las disposiciones carentes de legalidad.



A ciencia cierta los gasolineros pueden venderle al mismo cliente los galones que quieran, el negocio es vender y si el comprador pide pos, que hacer… nada no hay ningún sustento legal que impida la venta, el gobierno ha apelado a la buena disposición, sí, pero no han trabajado con publicidad la persuasión del ciudadano… ¡ojo! publicitariamente lo suficiente para lograr el objetivo… ¿les vale?



Bueno pos les ha quedado muuuy grande el problema, ahora también hay desabasto de gas lp, pro la autoridad burricipal no dice nada, esta como el ciego sordo y mudo, no ven, no oyen y calan, mientras el pueblo sufre.



“cuando alguien te diga que eres burro rebuzna” dice el dicho, pos los regiburros no tuvieron ni siquiera la delicadeza de informarle al pueblo que representan en que va el tema del extrañamiento que aprobaron enviar a diputados federales y senadores, con relación al tema de la gasolina, puro parapeto.



“El que con lobos anda a aullar se enseña “caso concreto Nacho Campestre, en pleno acto protocolario de arranque al programa de seguridad, el indicándole, a señas, a vítor, portador d unas cartulina con menajes de protesta contra Vicko Manrico ¡aaah raza!



Primero era Ramoncito Hernández quien lo enviaba ahora ¡es Nacho campestre? O ambos finalmente son equipo… para quienes no sabían que el priísta Ramón Hernández, ex secretario del ayuntamiento en la administración de Caldo Mehacias, ahora trabajó y trabaja con Nacho campestre….



Víctor Hugo, el portador de la cartulina es un gestor, que desde el inició de la primera aminoración de Vicko asiste a las sesiones de ayuntamiento a llevar una cartulina en la manifiesta inconformidades con Manri, en esta administración llega a las 8 de la mañana y se planta con la cartulina afuera de la presidencia burricipal, asistió al acto y ahí nacho le daba instrucciones a la distancia, así las cosas y el descaro, la polaca corriente, la grilla barata.



Las que ya le entraron a la grilla son las mujeres priyistas que ante el desdén de su líder Kike Paz, se pienan reunir para hacer contrapeso, dicen que no son tomadas en cuenta, por lo tanto a trabajar como las llaneras, solititas.



lo malo es que las priyistas que liderean son las mesmas de siempre con ideas que ya no están a la altura de la exigencia política, menos ahora que el gobierno federal pretende acabar con tanto partido político, a ver ¡por qué le quitaron el registro a Nueva Alianza y al pez lo dejan con menos votos? Buena tarea para los políticos…



El grupo de Chucho Reyna ya se prepara para el 2021, con reuniones empezaron a trabajar, aunque con Jesús Sierra, siempre continuaron a pesar de que si jefe estaba detenido, pos así las cosas, ay quienes van a temblar, otros tranquilitos como Juan pos su casa.



Y mientras tanto los perruchos esperan tranquilos el mes de abril, cuando se supone el PRD deja de ser PRD para integrarse a otros partidos o renovarse con nombre nuevo, es decir un nuevo partido político, pero pos misma gente, mismas caras y mismos vicios..



Ay ta el senador conejo, bien conejo que ni cumplir sabe, a mucha harta gente que lo apoyo, no más no les cumple promesas y compromisos políticos, ¿Así saben hacer las cosas? En la política los compromisos y la palabra son ley, porque pos siempre sigue algo nuevo y si se hacen de la vista gorda y oídos sordos, no lo vuelven a apoyar, pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS. ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO A LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.