GRINGA, GRINGA: Sorpresas te da la vida

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-24-ENE-2019/ “El que con lobos anda a aullar se enseña” Nacho campestre el teacher de la universidad, técnico y decente está abandonando sus principios, y sus valores, como síndico se la llevo presionando para obtener algunos beneficios personales, cómo diputado no ha dado una hasta ahora, ya parece político de cuarta, a se dice la cuarta T, hay hartas quejas por incumplimiento a la palabra.



Parece que no solo Nacho Campestre, ay tan los diputados Prenda Braga y Casi Miro, cuando gritaba en la presidencia para conseguir aulas de clase, para evidenciar al gobierno manriquista, si existían los medios de comunicación, hoy ni los voltea a ver, no pos no el chiste es llegar.



Mayela Salas, no canta mal las rancheras, tiene casa de gestión, pero no gestiona nada, Mayela quería ser diputada para apoyar a quienes menos tienen pero llegó y ni se acuerda de la esencia de su compromiso, ni a los actos cívicos asisten, pero si ya cambiaron su forma de vestir, obvio, a todos les pasa, llegan y a comprar ropa nueva, no es lo mismo hacer tortas que hacer leyes.



Prenda Braga está iguanas ranas, ya le halló el modo al congreso, saca dinero pa gestión y pos de esa nada, se acordó de los medios de comunicación eso sí, fue la única que tuvo a bien reunir a los reporteros, periodistas, comunicadores, chismógrafos, anexos y conexos, para intercambiar puntos de vista, con la señora diputada.



Bueno con la estrategia del gobierno federal de quitar el ramo 23 y dejar sin obra pública a los municipios, se antoja complicado el crecimiento de los municipios, pero Vicko Manrico sigue en la gestión, al arque le inyecto 10 millones de pesos, obra que le asignaron a hizo el ex funcionario aldista mejor conocido como “el choco” ahora es constructor…. ¿Ah caray!. Sorpresas te da la vida.



Y vaya sorpresa dió Laurencio Avalao, se sirvió con la cuchara grande, había inconsistencias pero pos con dinero baila el perro, dice el dicho, pero ¿cómo explica Richard Luneta? La entrega de escrituras que hizo a Laurencio, y todas en su mano, cuando debía ser directamente a cada beneficiado, nos pos no, ahora resulta que el mesías que lucho y lucho, pobrecito, sin pedirle dinero a los colonos. Así funciona el gobierno anti corrupción.



Pos solamente es cuestión de pasar por la carretera Uruapan-Pátzcuaro para ver cuánto bosque están devastando y hay siembra de aguacate, pero Richard está como los angelitos, no ve no escucha y no habla, así mero, ojalá el gober precioso, si vea, escuche y hable… Luneta vino a presumir que hará de Uruapan una ciudad metropolitana y ¿qué pasó? Ya está calladito… No pos no…



Así se la gastan los disfuncionales michoacanos, ay tan los niños michoacanos sin clase, por la lucha de la CNTE los profes andan cerrando vía férreas para presionar al gobierno a que pague, el gobierno se avienta la bolita, no cae duda “cuando de tres es la junta un es el que manda la yunta” y finalmente como siempre los afectados son los niños y luego que no culpen a los padres o niños de la mala calidad educativa.



Es justo que los profes exijan su pago y sus derechos pero demuestran que no les importa la educación de los niños, si así fuera buscarían la forma de trabajar con los niños, pero pos no, tienen peticiones justas o injustas, ellos lo saben, pero el gobierno está obligado a darle educación a los niños y garantizar las clases.



De garantizar se trata, el gobierno burricipal debe garantizar servicios básicos. Librado no ha logrado regularizar el servicio de recolección de residuos sólidos (basura), pos entonces ¿qué le queda al pueblo? Regresamos a tiempo pasado, las personas sacan a las esquinas la basura y la ciudad simplemente esta cochina… falta de digan que la culpa es del pueblo de los cochinito.



Y bueno hay gasolineras que ni han entrado al aro y siguen vendiendo 20 litros y más de gasolina en garrafas, así que eso provoca grandes filas, la reventa y lentitud en el avance de las filas, pero el gobierno burricipal hace poco, pero poco también puede hacer, y así las cosas y pos el que con lobos anda a aullar se enseña y GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- Este texto es ficción cualquier parecido a la realidad es mera ficción.