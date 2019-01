Tzintzuntzan aloja a cineastas en taller-residencia de revisión de guión

EL/ INFOMANIA/ TZINTZUNTZAN, MICH./ LUN-21-ENE-2019/ La cultura, como elemento para construir la paz, siempre tendrá todo el apoyo y el respaldo señaló Emanuel Irepani Hernández Gama, presidente municipal de Tzitzuntzan, durante la rueda de medios efectuada para presentar el Taller de Revisión de Guión en español organizado por Cine Qua Non Lab



Cine Qua Non Lab es una organización sin fines de lucro con sede en Morelia, México, y Nueva York, fundada en 2010 con la misión de apoyar el cine independiente ofreciendo un espacio donde los cineastas puedan desarrollar su proceso creativo.



Cine Qua Non Lab se centra en el aspecto narrativo de los proyectos cinematográficos y organiza talleres-residencia en inglés y español en la comunidad de Tzintzuntzan, en el Estado de Michoacán, México, en un tranquilo refugio natural al borde del lago de Pátzcuaro, que brindan a cineastas independientes de todo el mundo la oportunidad de trabajar de manera intensiva en sus guiones de largometraje de ficción.



Acerca del taller

El Taller de Revisión de Guion en Español brinda la oportunidad a cineastas independientes de todo el mundo de trabajar de manera intensiva en sus guiones de largometraje de ficción en un entorno pensado para fomentar la colaboración profesional y el desarrollo de guiones de alta calidad. Pueden solicitar su admisión al taller los guionistas o guionistas/directores que estén desarrollando un largometraje de ficción. Solo se aceptan guiones completos que se encuentren listos para iniciar el proceso de revisión. El taller se desarrolla en español.



El Taller de Revisión de Guion en Español consiste en:

Un taller-residencia de dos semanas en el mes de enero en la comunidad de Tzintzuntzan, en México.

Una sesión de seguimiento en línea en abril/mayo.

Taller-residencia

El taller-residencia de dos semanas se celebra cada año en el mes de enero en la comunidad de Tzintzuntzan, en el Estado de Michoacán (México), a unos 50 km de la ciudad de Morelia. Los espacios de trabajo y hospedaje están enclavados en la Sierra Madre Occidental, en un tranquilo refugio natural al borde del lago de Pátzcuaro.



El facilitador del taller es un profesional con amplia experiencia como guionista y profesor de guion cinematográfico. Además del asesoramiento profesional para el desarrollo de los guiones impartido por el facilitador del taller en sesiones de trabajo en grupo e individuales, así como el asesoramiento adicional de ponentes invitados, el programa ofrece hospedaje y alimentación durante las dos semanas de duración del taller-residencia y brinda a los participantes la oportunidad de discutir sus proyectos con otros cineastas internacionales de alto calibre, formar parte de una comunidad de cineastas con sensibilidades similares y acceder a la red de cineastas de Cine Qua Non Lab, todo ello en un entorno tranquilo y aislado, sin preocupaciones ni distracciones.



Sesiones de trabajo en grupo

En las sesiones de trabajo en grupo, los participantes someten sus guiones a discusión en distintas etapas del proceso de reescritura y revisión, ya sea para desarrollar la narrativa o el lenguaje visual, construir los personajes o mejorar la estructura. El facilitador del taller dirige las sesiones para que respondan a las necesidades específicas de quien exponga su trabajo en ese momento y para que, al mismo tiempo, puedan beneficiar a los demás participantes en sus respectivos procesos creativos. Las sesiones en grupo se centran en el análisis riguroso de los guiones y en fomentar un espíritu de apoyo mutuo y colaboración dentro del grupo.

Sesiones de trabajo individuales

Cada participante tiene al menos dos sesiones de trabajo individuales con el facilitador del taller, que se realizan los días en que no haya sesiones en grupo. Las sesiones individuales dan la oportunidad a los cineastas de trabajar más a fondo en la estructura narrativa, hacer un seguimiento de las cuestiones que hayan podido surgir en las sesiones en grupo y debatir nuevas ideas.



Tiempo personal

Los participantes tienen suficiente tiempo para trabajar por su cuenta fuera de las sesiones de trabajo y pueden emplearlo de la manera que mejor convenga a sus procesos creativos. Así, pueden trabajar y revisar sus guiones por su cuenta, hablar de su trabajo con otros participantes de manera más informal o emplear parte de ese tiempo para reflexionar o descansar.



Sesión de seguimiento

Una vez terminado el taller-residencia, se celebra una sesión de seguimiento en línea en abril/mayo. Se espera de los participantes que para entonces hayan terminado de reescribir su guion. La sesión de seguimiento con el facilitador del taller se centra en la reescritura, los problemas narrativos pendientes y las posibles soluciones.