Inicia la “XXIII SEE Orienta 2019” en Uruapan

-Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación

URUAPAN, MICHOACÁN; LUNES 28 DE ENERO DEL 2019.- Con el propósito de acercar a los jóvenes estudiantes tanto del municipio como de la región las opciones educativas de nivel medio superior y superior, inició la XXIII SEE Orienta 2019 con sede en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) No. 27 “José María Morelos y Pavón”, la cual terminará el 1 de febrero.

Ahí, el secretario Jurídico, Zain Herrera Villagómez, con la representación del alcalde Víctor Manuel Manríquez González, inauguró el evento y recalcó el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar la educación, sobre todo en los jóvenes que son el presente y futuro de nuestro municipio.

De esta manera, exhortó a los jóvenes estudiantes que este año concluirán su educación secundaria o bachillerato a conocer los planteles existentes en Uruapan y sus ofertas, así como las oportunidades de desarrollo de cada una de ellas.

Informó además que esta exposición se extenderá hasta el 1 de febrero; el horario de la misma es de 9 a 18 horas, con la participación de 27 instituciones educativas.

Cabe destacar que participaran escuelas tanto públicas como privadas bajo el sistema de exposición por módulos, en donde se brinda información puntual de cada uno de los planteles educativos.

Entre las instituciones participantes se encuentran: Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) No. 17; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem); Centro Educación y Capacitación Forestal (Cecfor) No. 1 “Dr. Manuel Martínez Solórzano”, Cetis No. 27, Instituto Tecnológico de Estudios Contables (ITEC); Escuela Preparatoria “Lázaro Cárdenas” (EPLC); Colegio CALMECAC; Colegio La Paz; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel Uruapan; Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”; Universidad Contemporánea de las Américas (UCLA) plantel Uruapan; Universidad Politécnica de Uruapan; Universidad Don Vasco (UDV), entre otras.

A la inauguración asistieron el Director del Cetis No. 27, Cesar Castro García; Diana Marisol Lagunas Vázquez, regidora titular de la comisión de Educación y Asistencia Social; Moisés Rafael Gómez Moran, director de la Unidad Regional de Uruapan; Eliodoro Cuiriz Pérez, Director del Cecfor No. 1, entre otras personalidades.