Nadie debe estar por encima de la Ley; se debe aplicar estado de derecho en caso de vías ferroviarias: PRD

El PRD no busca pleito con Federación, no somos enemigos: Soto Sánchez

La autoridad federal puede actuar aún cuando no existan demandas penales por parte de personas afectadas

Que sea la Suprema Corte quien defina a quién le compete la responsabilidad del rubro educativo: PRD

MORELIA, MICH./ LUN-28-ENE-2019/ Ante la conflictividad que persiste con los maestros y el bloqueo de las vías ferroviarias en diversos puntos de Michoacán, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió al Gobierno Federal la aplicación del estado de derecho.



El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, declaró: “Es con diálogo como nos podemos entender, pero también es necesario cuidar que nadie esté por encima de la Ley, así que en Michoacán los maestros no pueden estar al margen de la Ley”.

El dirigente partidista refirió que de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), las pérdidas económicas por los bloqueos de las vías férreas es de mil millones de pesos diarios, equivalentes a 10 mil millones de pesos negativos para la economía nacional, por estas casi dos semanas que ha permanecido el bloqueo.

En la tradicional conferencia de prensa de los lunes, Soto Sánchez fijó su postura respecto a este tema y sostuvo que quienes resulten afectados por los bloqueos de las vías ferroviarias pueden interponer denuncias penales y la autoridad debe actuar.

Pero vamos más allá , -resaltó el político michoacano-, “aunque no existiese una denuncia en contra de nadie, con el simple hecho de obstruir una vía de comunicación la autoridad debe de intervenir; el Gobierno del Estado le ha externado a la Federación, que la responsabilidad de las vías ferroviarias es Federal y ha ofrecido coadyuvar en la decisión que se tome para liberarlas”.

Antonio Soto dejó en claro que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), nunca ha solicitado que se use la fuerza pública para liberar las vías, pero sí exige que se aplique el estado de derecho y sean liberadas las vías férreas.

“El PRD no quiere pleito con el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no somos enemigos, somos gobierno, ellos a nivel Federal y nosotros en el Estado, lo que buscamos es diálogo y entendimiento “, subrayó Soto Sánchez.

De igual forma, el dirigente del PRD en la entidad, indicó que debido a esta circunstancia extraordinaria por la que atraviesa Michoacán, habrá que esperar la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Controversia Constitucional que existe entre el Gobierno de Michoacán y Gobierno Federal para que sea el Poder Judicial quien determine quién tiene la responsabilidad de llevar a cabo compromisos con servicios educativos en Michoacán.

Para finalizar, Soto Sánchez cuestionó el actuar del funcionario de la Secretaría de Educación, enviado del Gobierno de la República, Héctor Garza González, quien presuntamente asumió una nueva minuta con la CNTE por 3 mil millones de pesos anuales. “Nos parece lamentable que se sigan fomentando este tipo de prácticas y acciones, esto no ayuda a resolver el problema sino que lo agudiza”, apuntó.