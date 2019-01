La auditoría a la SEE solo será una farsa si la realiza la Secretaría de Contraloría de Michoacán: Laura Granados

MORELIA, MICH./ MIE-30-ENE-2019/ El gobierno de Michoacán no puede ser juez y parte en la auditoría que iniciará la secretaría de la Contraloría a las finanzas, administración y operación en la Secretaría de Educación en el estado, porque solo servirá para maquillar la ineficiencia, ineficacia e ineptitud del actual gobierno de Michoacán en el tratamiento al conflicto magisterial, sostuvo la diputada de MORENA Laura Granados Beltrán, al exigir una auditoría externa pues de no ser así, “… solo será una farsa y provocación al magisterio michoacano”.

La legisladora local por Maravatío desestimó el anuncio del secretario de Educación Alberto Frutis Solís de realizar una auditoría total a la SEE, pues será una instancia propia del poder ejecutivo -como es la Secretaría de la Contraloría-, lo que no solo resta credibilidad sino más aún, genera desconfianza en el tratamiento y análisis de la información, particularmente la de un manejo sensible como es el de las finanzas públicas.

Refirió que el manejo inescrupuloso y opaco de los recursos públicos en la Secretaría de Educación, ha generado problemas muy graves por incumplimiento de los acuerdos institucionales de la autoridad con las y los maestros michoacanos, una situación que durante los últimos meses ha escalado en intensidad al grado de provocar bloqueos a vías de comunicación como la ferroviaria, que tienen un impacto negativo en la economía nacional y local.

En esas acciones del magisterio michoacano para exigir el cumplimiento de acuerdos y de adeudos pendientes, la responsabilidad total y absoluta es del gobierno de Michoacán y del gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien no solo no ha cumplido su palabra empeñada a las y los maestros, sino que desvirtúa las acciones y provoca reacciones al extremo.

Por ello, Laura Granados pidió que sea una institución seria, honesta y transparente como la Auditoría Superior de la Federación quien audite a la SEE y al propio gobierno de Michoacán en el tratamiento del tema educativo. “Ya de comparsas y compadrazgos estamos hasta el gorro”, indicó.