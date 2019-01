“Ni guevones ni rateros”: Pedro Haces

XXI Asamblea General Extraordinaria de la CATEM

No hay líder sin ejercito ni Secretarios Generales sin trabajadores

Los trabajadores no son cheques en blanco

Invitación para que sumen organizaciones sindicales

CIUDAD DE MÉXICO/ MIE-30-ENE-2019/ En el marco de la XXI Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM) y frente a senadores, diputados, presidentes de asociaciones y secretarios generales de organismos sindicales del país, el Sen. Pedro Haces Barba levantó la voz para señalar que “este, es el tiempo de los trabajadores pero no cabrán ni guevones ni rateros”.

En esta asamblea rumbo al VII Congreso Nacional Ordinario, estuvo presente la CATEM-Michoacán que encabeza el dirigente transportista José Trinidad Martínez Pasalagua quien apuntó que ya se ha empezado a escribir una nueva historia del sector laboral y coincidió con el líder nacional de esta Confederación Pedro Haces al señalar que, “en esta etapa, los rateros y huevones no tienen lugar”.

Y abundó que en Michoacán, “asumimos al pie de la letra la disposición del dirigente Haces Barba en el sentido de que somos los soldados listos para las batallas y aunque en CATEM hay Generales de División… no hay líderes sin ejército ni secretarios generales sin trabajadores”.

Ratificaron lo anterior por parte de Michoacán, el Senador Cristóbal Arias Solís y Martínez Pasalagua; del sindicato del poder ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreira Piñón y del sindicato del municipio de Morelia (SIDEMM), Ernesto Santamaria Reyes.

Durante la inauguración de la asamblea, el Sen. Haces también destacó que “se acabaron -los cheques en blanco- y que hoy, el sindicalismo está más vivo que nunca: también dejó en claro ante los presentes, que las campañas políticas –ya terminaron- es momento de trabajar de manera decidida y con el compromiso de cumplir cada quien con las tareas de su responsabilidad.

En este sentido adelantó, que junto a sus homólogos en el Senado de la República, sacarán del “congelador”, iniciativas que por intereses de grupo o partido político no dejaban pasar y que son de beneficio para los ciudadanos y desde el centro del país hizo una invitación a todas las organizaciones sindicales y asociaciones a sumarse a la 4ª. Transformación.

Finalmente dejó en claro que en la 4ª. Transformación respecto al sector laboral, se está conformando una gran alianza entre los niveles de gobierno, la iniciativa privada y los gremios sindicales porque expresó que, sin descubrir el hilo negro, no pueden avanzar uno sin el otro.