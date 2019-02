Verdades, comentarios y algo más

RAÚL GONZÁLEZ NOVA/ CONAPE/ EDOMEX/ Queridos lectores, déjenme contarles que en este mes ha pasado un sin número de cosas y vamos a arrancar poco a poco, dijera el alcalde de Almoloya.

ALMOLOYA DE JUAREZ

Empezó un nuevo año, y tal parece que aquí en Almoloya de Juárez, sigue arrastrando los males del anterior edil.

Errores continuos por parte del Alcalde Luis Maya Doro han hundido al Municipio de Almoloya de Juárez, en un mar de inestabilidad, crisis en las diferentes comunidades, se vive un ambiente de incertidumbre.

Servidores públicos desconocen a lo que llegaron, no saben ni tienen conocimiento de lo que deben realizar, esta será una administración de “POCO A POCO” esa es la palabra mágica de los representantes del municipio.

En menos de 15 días es la primera administración que tiene ya dos manifestaciones por no recibir a los trasportistas y dejarlos plantados, y no solo con eso en menos de 15 días tuvieron que cerrar las puertas del palacio porqué los embargarían, para ser exactos el día 14 se paralizaron las actividades laborales del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, la ciudadanía se vio afectada en sus trámites! Desde las 9 am a 1 pm por presunto embargo, lo curioso es que maya doro no quiere decir de cuanto es la deuda que la administración saliente les dejo. ¿maya doro Estará pagando la factura política al ex alcalde Adolfo Solís? ¿Cuánto se pedirá la auditoria que tanto se pregono en campaña? ¿Qué paso con el 10 regidor Fermín Romero Valdez? ¿Qué está pasando en esta demarcación que los diputados local Luis Antonio Guadarrama Sánchez y el Federal Marco Antonio Reyes Colín, realizaron un exhorto desde sus respectivas cámaras a luis maya doro?.

Lamentable, un acto solemne que debe ser de alegría para todos, se vio secuestrado por autoridades municipales en funciones, haciendo uso de la fuerza pública para reprimir a sus propios ciudadanos, a 4 regidores electos tres de Morena y uno del PT y al Diputado. Local por el distrito 45.

El ejercicio profesional del periodistas se está dejando de lado, por la búsqueda de la primicia y convertir a la información en entretenimiento, esto, debido a la explosión en el desarrollo de los media, el internet y la redes sociales, donde el rumor se ha convertido en parte fundamental. Característica que tiene la capacidad de destruir al ejercicio periodístico o también tiene la posibilidad de salvarlo, la ética del periodista es la que al final decidirá si el gremio observa al rumor como un virus o como una vacuna.

CONAPE INTERNACIONAL; Somos un Consejo Internacional, que se define como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, que agremia a Editores, periodistas, Fotógrafos, diagramadores, Columnistas y organizaciones de Periodistas y civiles, e Instituciones privadas, académicos al igual que organizaciones civiles que tengan las mismas causas y fines que CONAPE.

Es una de las asociaciones de recién creación la cual fue fundada un 1 de Marzo de 2011, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, Donde la mayoría de sus fundadores son de esta gran demarcación, pero fue un 7 de Mayo del 2011, cuando verdaderamente comenzaron los trabajos de CONAPE que actualmente vela por el respeto y el cumplimiento de los aspectos relacionados con la libertad de prensa y de acceso a la información, así como la integridad física de los periodistas en el ejercicio de la profesión y fundamentalmente, trabaja por fortalecer el proceso de formación y profesionalmente de sus agremiados por medio de talleres, diplomados y seminarios de capacitación encaminados a elevar el nivel de los comunicadores y las comunicadoras…

HIMNO CONAPE INTERNACIONAL

Cantautor: Óscar Arias de Colombia

Dame tu mano y la voz alcemos, aquí no hay religión ni nacionalidad,

Somos CONAPE la voz del pueblo vamos colegas no teman más,

Somos CONAPE en busca de la paz y la justicia,

Somos CONAPE en busca de la verdad y la noticia,

Luchamos por la libertad de prensa, somos periodistas sin fronteras,

2

Somos Hermanos nos cubre el cielo, somos amor unión y libertad,

Somos CONAPE tan solo queremos llegar a tu casa con la verdad,

Somos CONAPE, ideales de valientes con principios,

Somos CONAPE orgullosos de morir en el oficio,

Somos la voz de la libertad.

Nadie nos podrá callar, somos CONAPE. https://www.youtube.com/watch?v=c7q2mOqwiy4

NO SE MATA LA VERDAD MATANDO PERIODISTAS…

DECIR LA VERDAD SIEMPRE, AUNQUE SEA MOTIVO DE ESCÁNDALO…

