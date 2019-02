El cambio de actitud la clave para el priísmo en Michoacán; Víctor Silva

MORELIA, MICH./ MIE-06-FEB-2019/ Los priistas unidos serán capaces de hacer que el instituto político resurja como lo ha hecho en otras ocasiones, afirmó Víctor Silva Tejeda, presidente del Comité Directivo Estatal en Michoacán.

Lo anterior durante la reunión que sostuvo con la militancia en el municipio de Jiquilpan, donde estuvo acompañado por los secretarios del partido; ahí el líder del tricolor dijo que es momento de que se cambie de actitud para poder lograr un cambio verdadero.

“Es momento que se demuestre la verdadera unidad que existe entre los priista, no es necesario que se cambie el nombre del partido, ni sus colores, el cambio depende de la actitud de cada uno de nosotros, debemos comprender que estamos viviendo otros tiempos y que debemos dejar atrás el hecho de decir que antes las cosas se hacían de tal o cual manera, eso ya no debe ser; debemos de hacer las cosas de acorde a lo que hoy se vive”.

En este contexto, Silva Tejeda, hizo un llamado para realizar un trabajo real con la ciudadanía “no nos van a voltear a ver hasta que sepamos ser un partido serio y con propuestas reales; recordemos que nosotros fuimos creadores de las instituciones del país y quienes gobiernan hoy no cuentan aún con la estructura necesaria, nosotros sí, así que habremos de aprovechar estas oportunidades; ya basta de conflictuarnos entre nosotros, es obligación de demostrar que somos priistas; es momento de gastar la suela del zapato”.

Dijo, es necesario que se reactiven los comités municipales, los seccionales y todo el priismo entidad desde ahora y con ello trazar la ruta al 2021, donde seguramente el PRI volverá a demostrar que es el partido más grande y con la mejor estructura.

Reiteró una vez más que se debe ser un partido más responsable y actuar conforme al escenario que hoy se tiene.

En dicha reunión estuvieron presentes: Rosita Molina, Secretaria General del CDE; Antonio Guzmán, Secretario de Organización; Jesús Remigio, Secretario de Elecciones; Guadalupe Santacruz, Secretaria de Comunicación Institucional así como María de los Ángeles Altamirano Presidenta del Partido en el municipio de Regules; Edgar Navarro Razo, presidente del Partido en Venustiano Carranza; Felipe Ramírez dirigente de la CNOP en Sahuayo; Armando Gracida, Consejero Político Municipal Jiquilpan y Sergio Saghun ex presidente de Comité Municipal de Venustiano Carranza. Además de ex candidatos a los diversos cargos públicos y ex presidentes de Comités Municipales.