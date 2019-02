GRINGA, GRINGA: ¿Qué les pasa?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-06-FEB-2019/ La escuelita de Jorge del Mazo, les quedó pendeja, al director de protocolo le queda grande el cargo, mucho más la organización de actos cívicos y protocolo, el 5 de febrero pretendió hacer la ceremonia del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, pero ¡OOOH! sorpresa resultó un fiasco el acto.



Se cae eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, al profe Mejía se le barrió y convocó, y tipo escuelita, a los empleados municipales para que salieran al “patio cívico”, confundió la gimnasia con la magnesia, lo que él quiso decir fue al estacionamiento…¡ups!.



La ceremonia realizada en el estacionamiento de la presidencia, a dónde sacaron a empleados municipales y hasta de oficinas ubicadas fuera de presidencia, pero los diputados brillan por su ausencia, nadie acompañan a los regiburros…



Los funcionarios parecen asistir a los actos ¡más a huevo que de ganas!, ay ta Ramsés Quecoza con su nuevo look y hasta con sus huaraches en la ceremonia; Migue Miroslava, con calcetín por fuera del pantalón, que por cierto no le va nada bien, caigo a mi filosofía, dime de que presumes y te diré de que careces.



No pos no, esa mezcla de panes con perruchos, deja a los amarillos lejos del buen vestir, algunos de primer nivel han conservado buenas maneras de vestir, pero de directores pa bajo, no mas no dan una, se ven obligados a asistir a la chamba ¿será?



Pero pos “El que nace pa tamal del cielo le caen las hojas” la directora de educación, arribó muy ad hoc con su personalidad, sus sandalias color plata con piedras y su pantalón de mezclilla, sí señor, así mero es la directora de educación.



Y por si fuera poco, la señora directora, entrega documentos de manera informal e irrespetuosa, en la explanada del estacionamiento, solicitando al secretario de obras que los reciba documentos para obras en un escuelas, ya enteró a tooodos de sobre el tema, pa que amarre y se pelien las constructoras…



Que aprendan los perruchos de los panes, bueno pero si el presidente delos amarillos es rajón, así con acento en la “O” ahora resulta que no sólo es un poco tracalero, también es rajón, y no lleva la banda musical que le prometió llevarle a una quinceañera, ah pero dicen las lenguas largas que compró un auto costoso ¿será?



Pos será el sereno pero el dirigente municipal perredista, es criticado por sus malas acciones, pronto espera el grupo antagónico sacarle sus trapitos al sol, es dicen, será el sereno pero pos ya los hizo enojar.



Pos no todos los perruchos nadan mal, ay ta Jorge Reza, ya está en el gabinetazo republicano, cerquita de cabecita de algodón, pero más cerquita de Lazarillo, como le llamaba Marínela Peluches, Lázaro Cárdenas, jefe de asesores de AMLO.



Hay otros y otras perruchas que son más audaces para obtener dinero, como el caso de la oficial del registro civil de Jícalán, ya tiene listos los testigos para registros, bodas, divorcios, lo que se le ofrezca, a 30 pesos cada testigo y los oferta en la oficialía a quién no lleva testigos.



Así que el registro civil de Jícalán se ha convertido en el mercado de firmas de testigos, ya tiene las hojas firmas listas para cobrar, ojo mucho ojo, por unos o unas se queman todos y todas las perruchas. Ah y lo pior ya ni siquiera permite que los usuarios pasen a la oficina a esperar, o, ¿le ensucian la oficina? esperar en la calle, no importa que lleven bebés recién nacidos, no pos bien sensible la señora oficial.



Nadie sábelo que tiene hasta que lo pierde, los priyistas ahora queno tienen cargos públicos se juntan Víctor Silvato, Toño Guz_men, Luz Jiménez, Chayito, Gabi_No, en fín ahora si consideran que la unión hace la fuerza y cuándo fueron gobierno, les da amnesia, así es ahora los amnésicos son los de Morrena.



Tanto así que siguen los Bloqueo de la Cnte, las escuelas sin niños, y mientras las criaturas andan en la calles los profes cobra por no ir a clase, a ver que el gobierno pague días trabajado, no verdad, no aplica…



Nadie les dice que no se manifiesten, pero ¿no los importan los niños? Más de un mes sin clase, los de primer grado que están en proceso de aprendizaje de lecto escritura ¿cómo responden los profes? Porque maestros no son…



Pos ya van dos meses que el gobierno federal inicio, por un lado hay acciones bondadosas, por otro unas drásticas como el caso de las estancias, los despedidos del SAT salen diputados a defender y Nachito Campestre ¿porqué no se acerca a las instancias y les explica qué pasó?, él sabe cómo están las cosas y sabe que difícilmente habrá solución positiva así quiere ser presidente burricipal en el 21, pos cuidao porque GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.