La “Misión Divina” de la terapeuta Michelle Rivera

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-06-FEB-2019/ Tras una vida difícil y un largo proceso de aceptación, Michelle Rivera encontró la paz espiritual y su misión en la vida a través de la angeloterapia y terapias de sanación y hoy en día, se dedica a ayudar a otras personas por medio de estas disciplinas. Actualmente imparte cursos, ofrece terapias y es coach de vida.



La terapeuta presentará su libro en la biblioteca “Justo Sierra” este viernes 08 de febrero, a las cinco de la tarde, con entrada libre. El sábado 09 ofrecerá el curso taller, denominado “Chakra 2: Placer, yo tengo derecho a sentir”, con cupo limitado.



Originaria de Guadalajara, Michelle descubrió su conexión con la espiritualidad a los 21 años cuando empezó a tener revelaciones de su vida en sus sueños; aunque al principio hizo caso omiso, los trágicos eventos en su vida la llevaron a reflexionar sobre este tema, “Me paso de todo, pero fue gradual. Tuve un problema de salud tan fuerte que estuve sin poder moverse durante dos meses, entonces le pedí a Dios que me ayudara y comencé a recordar todas las revelaciones”, confesó.



Fue así que decidió estudiar para dar terapia y sus pacientes le pidieron que diera cursos e hiciera videos. Muchos de sus pacientes acuden a ella para sanar, otros buscan respuestas y una guía espiritual, hay quienes quieren aprender quienes sólo buscan paz, “Yo les enseño a tener paz interior y les ayudo a encontrar sus propósitos. Aprender a perdonar es básico”, comenta Michelle.



Pero antes de impartir sus enseñanzas, Michelle tuvo que aceptarse a ella misma y su cuerpo, en el que no se sentía cómoda, “Somos espíritu perfecto y que por una buena razón usamos un cuerpo para llevar a cabo nuestra ‘misión divina’.



Acepto que este cuerpo no soy yo, y acepto a este personaje público que voy a usar en esta vida para algo y después lo voy a dejar. Fue a través de esta reflexión que me pude aceptar y me pude perdonar”, revela la coach, quien se asume como una chica transexual.



Michelle empezó su trasformación a los 15 años y desde entonces ha sido una lucha constante el convertirse en una mujer “trans”, pero gracias a la práctica espiritual ha sido capaz de ser feliz en plenitud.