Bertha Guillermina Castellanos recipiendaria de la presea Amipac 2018

• XXXI aniversario de Asociación Michoacana de Periodistas

• Ramón Monge Monge fue reconocido por su trayectoria

• Sin periodistas la pista de la información está en peligro: HSM

• Sumar y no restar…, proponer lo que estemos dispuestos a realizar

• Respeto a los periodistas y a los medios de comunicación: Álvaro García



MORELIA, MICH./ VIE-08-FEB-2019/ En el marco del XXXI aniversario de la Asociación Michoacana de Periodistas A.C. (AMIPAC) que preside, Álvaro García Pineda, la periodista zamorana Bertha Guillermina Castellanos Arciga, recibió la Máxima Condecoración de Periodismo en Michoacán Presea Amipac-2018 y el periodista Ramón Monge Monge, fue reconocido por su trayectoria y aportación en la construcción de la solidez de las bases y el fortalecimiento de esta organización.



Este acontecimiento fue precedido por una conferencia que el Consultor Político Dr. Humberto Sánchez Melena denominó, “La Comunicación en la Política” donde destacó que, “sin periodistas la pista de la información está en peligro y que nunca una red social podrá suplir su quehacer”.

Fue un momento ameno, cálido y de mucho contenido y aunque se contó con poca presencia por el quehacer propio de los comunicadores y los acontecimientos del día por una visita presidencial, “haciendo uso de nuestra diaria tarea, compartimos por este medio, la aportación que nos dejó la conferencia y el propio evento”.



La condecorada tiene en su haber, 40 años de experiencia periodística y ha incursionado en noticieros televisivos, radiofónicos y escritos a nivel local y estatal así como nacionales e internacionales y, en su natal Zamora, ha sido un enlace importante entre la sociedad y los acontecimientos políticos, económicos y sociales de la región, trayectoria, que la hizo merecedora de la Presea en su edición 2018 igual que como es una costumbre, al Vicepresidente Carlos Hurtado Cabrera se le entregó la Estatuilla en reconocimiento su dirigencia en el periodo 2016-2017.

Cabe destacar que el evento se llevó a cabo en la Casa Natal de Morelos donde, en sus jardines, se montó una exposición fotográfica que dio cuenta de los acontecimientos de AMIPAC pero también, de las bellezas arquitectónicas y naturales de Morelia captadas por la lente de Don Samuel Herrera.



Momentos después dio inicio la conferencia que dictó el Dr. Sánchez Melena y que se orientó a la identidad del periodista y su tarea. Mostrando imágenes relacionadas con el quehacer de comunicar de ayer y de hoy, utilizó como fondo las canciones de “Lindo Michoacán”, “Caminos de Michoacán” y “Arriba Pichataro”.

Con este marco, levantó la voz para sostener que, en su opinión y por su experiencia, la prensa escrita no desaparecerá ni podrá ser sustituida por las redes sociales aunque advirtió, que se debe cuidar la proporcionalidad en la forma de comunicar y utilizar las herramientas tecnológicas vigentes.



Y, en el mismo sentido, expresó convencido que “sin periodistas, la pista de la información está en peligro” porque apuntó que el periodista con su sentido social, investiga antes de informar y en una red social, en un alto porcentaje de publicaciones solo se informa y remató señalando que, “la historia nos pone a cada quien en su lugar”.

En su momento el Presidente de AMIPAC, Álvaro García Pineda, aprovechó la tribuna para fijar un posicionamiento tras señalar que –la violencia alcanzó a los periodistas y a los medios de comunicación” por lo que llamó a los integrantes de esta asociación y al gremio en general a ser propósitos y a sumar y no restar porque las divisiones dijo, “nos hacen más vulnerables”.



Por ello, exhortó al gremio para conformar en la realidad y no en papel…, un frente y la plataforma desde donde como hoy…, “levantemos la voz para establecer compromisos con nosotros mismos y poder superar inciertos; para protestar porque la violencia nos alcanzó y para reflexionar en el compromiso social que tenemos quienes llevamos en la sangre el olor a tinta y ni los años, ni los ataques, ni las amenazas, quitarán de nuestras manos la pluma de ayer, el teclado de móviles de hoy, ni la cámara y el micrófono en donde transmitir aun en la adversidad.

#DerechosNoPrivilegios