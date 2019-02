El PRI Michoacán apuesta a la unidad de sus militantes: Víctor Silva

URUAPAN, MICH./ VIE-08-FEB-2019/ El PRI en Michoacán inició este 2019 con el pie derecho y con un cambio de actitud de la militancia que busca que el instituto político siga en la ruta de ser el más grande de México, aseguró Víctor Silva Tejeda, presidente del Comité Directivo Estatal.



Lo anterior durante la reunión que sostuvo con militantes del municipio de Uruapan, donde hizo hincapié que la grandeza del partido son sus integrantes y como ningún otro partido, sus documentos básicos; aseveró que no es necesario cambiar de nombre, ni de colores.



“Es momento de volvernos a identificar con nuestro partidos y tal como ya se ha mencionado, nos tenemos que levantar de la derrota. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y esta no será la excepción, pero para ello necesitamos trabajar hombro con hombro y dejar a un lado nuestras diferencias internas”.



En este contexto, Silva Tejeda, hizo un llamado para realizar un trabajo real con la ciudadanía “basta de simulaciones, es momento de volver a gastar la suela del zapato, tenemos que escuchar a la ciudadanía, sobre todo aquella que aún confía en nosotros y que pesé a la derrota se quedó, ellos son lo que construyen el partido”.



Dijo, es necesario que se reactiven los comités municipales, los seccionales y todo el priismo de la entidad desde ahora y con ello trazar la ruta al 2021, donde seguramente el PRI volverá a demostrar que cuenta con la mejor estructura.

En dicha reunión estuvieron presentes: Rosita Molina, Secretaria General del CDE; Antonio Guzmán, Secretario de Organización; Guadalupe Santacruz, Secretaria de Comunicación Institucional así como los ex diputados locales Socorro Quintana, Rigel Macías, Aldo Macías, además de importantes cuadros del priismo de la región, ex candidatos a diputados locales, presidentes municipales y ex regidores.