GRINGA, GRINGA: El Señor de los bayos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-20-FEB-2019/ ¡Ya llegó Jesús! Y a Fausto Pellejo, acompañado de un mando militar y Victor Tinoco, así de sencillo, le tiembla hasta el tuétano, se encontraron en el actividad y pos retumba la tierra veremos de veremos de cuál cuero salen más correas…



Y es por amarrar navajas, por cierto Chucho se va a Morena, el partido político que según Pantoja Arzola “no recicla políticos” ¡heyyy…

Pos asi mero se las gastan los político ay tá Torres Piñata, se fue porque no lo dejaron ser senador; a eso ¿cómo se le llama?



Son hartos los políticos que se van porque no logran obtener candidatura ay ta Cristóbal cuando ya no le tocó pos brincó.



Pero la desbandada perredista, con Torres Piñata nos habla de lo putrefacto que están lo políticos, y la falta de identidad política, no refiero lo partidos que como instituciones son buenos si de verdad sus integrantes tuvieran convicción y trabajarán por el bien común.



El propio líder estatal panista haciendo fuego de la leña caída ¡no les dará pena! Reunieron a las directoras de estancias Infantiles para ponerse el sombrero, pero en realidad ¿cómo van a ayudar? Cabecita de algodón ya habló y el señor es de huevos y está enhuevado.



A ver el PAN se pone el sombrero y capitaliza la desesperación de las directoras, que solo les provocan gastar lo que no tienen, bueno antes de Oscarel fue Nacho Campestre y hasta Juan Carlos Barragán, en fin, pero no tiene la culpa el indio sino el que le hace compadre…



De Juan Carlos ya se sabe que anda en los municipios buscando apoyo para la gubernatura de Michoacán, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Ajá si podrá como no, si la lista es larga, hasta Mireles quiere, Cristóbal Arias.



Raúl Morrón, quiere también ser tu gober y ya empezó a trabajar en los municipios, trae a su brazo operador en chinga ah y por cierto quiere vender la imagen de esposo honesto, cuando todo el mundo conoce su realidad… ¡políticos de pacotilla que no dejan de actual a la vieja usanza!



Bueno con tal de trabajar imagen en matrimonio hay gays que hasta se casan o al menos buscan novia, ay tá Lucy J. En Uruapan, que no dejara mentir, sirvió de tapadera en algún momento.

Pos bueno pan y vino al pueblo, pero ay quien se la cree, es necesario que las personas se informen muy bien sobre los antecedentes de cada persona, no hay que olvidar el pasado, porque de así podemos conocer referentes, sin duda de importancia, porque el que no conoce su historia está condenado a repartirla.



Bueno Vicko Manrico en su segunda administración realizó un acto fifí para presentar el Pan de Desarrollo Municipal, en el que planea hasta el 2033, eso no es nuevo ya se había planteado, pero lamentable que para los tres años de esté gobierno no haya ningún proyecto interesante, de alto impacto.



La presentación de menos de 15 minuto se convirtió en un esbozo de los que hizo Vicko en la primera administración y más que una presentación del plan, fue un informe fifí, que hasta pin del 500 aniversario de Uruapan dieron, faltan 14 años y ya empezó el festejo.

Como el mundo está volteado pues que empiece la fiesta y mientras tanto 2019, 2020 y 2021 nada de nada, a inaugurar trabajos obras chiquitas del ejercicio anterior.



Pos la basura es un problema que no está resuelto, en Uruapan, lo mismo la electrificación del municipio, bueno pos así, pero con eventos fifi en un gobierno que presumen ser republicano, se pretende trabajar, eso es todo.



Y pos Vicko Manrico está a punto de cambiarse de camiseta, ya había salido mal con Torres Piña, como lo dijo esta Traviesa por eso aún no determina su cambió, pero algo hará solo que tiene que ser bien pensado, muy bien pensado, porque POS GRINGA GRINGA, ELL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES COINCIDENCIA CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA FICCIÓN.