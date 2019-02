¡No más agresiones a periodistas!

CARTA ABIERTA

Asunto: Agresión a periodista en Almoloya de Juárez, Estado de México

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Alfredo del Mazo Maza

Gobernador Constitucional del Estado de México

Lic. Marco Antonio Reyes Colín

Diputado Federal por el Distrito 40

Doctor en Derecho Jorge Olvera García

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)

Licenciado en Derecho Alejandro Jaime Gómez Sánchez

Fiscal General de Justicia del Estado de México

Contraloría Interna de la Fiscalía General de Justicia

Lic. Luis Antonio Guadarrama Sánchez

Diputado Local por el Distrito 45 en el Estado de México

Lic. Luis Maya Doro

Presidente Municipal de Almoloya de Juárez

Con el debido respeto exponemos y solicitamos por medio de la presente misiva al Señor Gobernador, Lic. Alfredo del Mazo Maza, tenga conocimiento que reprobamos todo acto de represión, atentado y agresión a la Libertad de Expresión que trasgreda a cualquier compañero colega periodista, y por ende, a la sociedad, por lo que exigimos su inmediata intervención como máxima autoridad en el Estado de México para que ponga fin a las violaciones a los Derechos Humanos y constitucionales ya que representan un riesgo latente en nuestra entidad; como los hechos registrados recientemente en el Municipio de Almoloya de Juárez Gobernado por el Presidente Municipal, Lic. Luis Maya Doro y que a continuación se narran.

Siendo las 11:36 de la mañana del día 05 de Febrero del 2019, al término de la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución y presentación del Bando Municipal en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, el alcalde Luis Maya Doro colocaron el Bando Municipal en los lugares de costumbre, su servidor Alfredo Hernández Alvarado, Editor del periódico regional PRENSA LA MISION INFORMATIVA y Vicepresidente de Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores A.C. (CONAPE) – Asociación de Periodistas con representación en 25 estados de la República Mexicana y presencia en 17 naciones-, busqué alguno de los regidores para conocer su punto de vista sobre lo dicho por el edil durante su discurso, por casualidad me encontré al primer regidor C. Jorge Coyote García, quien tiene las comisiones de Salud, Deporte y Recreación, al cual le solicité una entrevista, la cual el regidor Jorge Coyote García se negó rotundamente, y al preguntar el motivo de su negación, reaccionó de manera violenta y agresiva lanzando manotazos en contra de mi persona, este servidor público al parecer desconoce totalmente cual es la función de un regidor, y esto es por lo cual exigimos a las autoridades en mención tomen cartas en el asunto, para que este tipo de servidores públicos que se deben a la población, sean sancionados conforme a nuestra Carta Magna.

No permitiremos que se coarte la Libertad de Expresión y que se agreda al gremio periodístico, el Regidor Jorge Coyote García debe de ser sancionado por estas terribles acciones en contra de un periodista en funciones.

“Si el pueblo unido jamás será vencido….

Los Periodistas Unidos Jamás volveremos a ser agredidos”

Atentamente

L.C.C. Raúl González Nova

Presidente Internacional de CONAPE

L.C.C. Alfredo Hernández Alvarado

Vicepresidente Internacional de CONAPE

Mtro. Christian González Murillo

Vicepresidente de Imagen Institucional, Radio y TV CONAPE

VIDEO DE LA AGRESIÓN

FACEBOOK: https://www.facebook.com/periodistasCONAPE/videos/301001083944580/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=Py8coi_bhbU