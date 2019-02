¡Cómo me dueles PRD!

MAGASO/ MORELIA, MICH./ LUN-25-FEB-2019/ Ante las constantes voces que afirman que el PRD está a un paso de su extinción como partido político es menester recordar como surgió y como la mayoría de los que se beneficiaron con esta marca ahora la atacan y denostan cuando fueron sus principales destructores.

El PRD surge como un movimiento de diferentes ideologías principalmente de priístas que exigían democracia en ese partido para elegir al candidato presidencial en 1987, ahí se formó la corriente crítica encabezada por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (CCS), Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre otros, ante la cerrazón en el partido oficial se postula el Ingeniero CCS como candidato Presidencial del Frente Democrático Nacional (FDN) formado por los partidos PARM, PPS, PCRN y PSUM. enfrentando las elecciones contra el PRI y PAN el 6 de julio de 1988, con el apoyo de millones de mexicanos que buscábamos un cambio y un mejor México, sin lugar a dudas el ganador fue el Frente democrático Nacional con el Ing. CCS al frente, sin embargo, el PRI y el Gobierno encabezados por Miguel de la Madrid y Manuel Barttlet, orquestaron el mayor fraude electoral y le arrebataron el triunfo al Frente Democrático lo que derivóo en grandes movilizaciones a nivel Nacional. Como consecuencia de este conflicto electoral y los de 1989 y 2002, principalmente en Michoacán perdieron la vida más de 600 militantes de nuestro partido recientemente formado PRD.



Posterior a esta etapa el Ing. CCS inició la conformación de un nuevo partido que culminó con la fundación del PRD, el 5 de mayo de 1989, gracias a la generosidad del Ing. Heberto Castillo que cedió el registro del PSUM, de ahí en adelante se enfrentaron varios procesos en los que el fraude electoral fue constante en junio de 1989 hubo elecciones en Michoacán para diputados locales ganando la mayoría sin embargo se aplicó un fenomenal fraude electoral solo se nos respetaron 6 entre ellas la de Uruapan con Antonio Lagunas Ángel y en Baja California para Gobernador se le dio la gubernatura a Ernesto Ruffo Apel en la primera concertacesión, PRI PAN.

En diciembre de 1989 se llevaron a cabo elecciones para presidentes municipales en Michoacán logrando el PRD varios triunfos entre ellos la capital del estado Morelia, no así en Uruapan donde a través del fraude se dio como ganador al PRI quien no pudo gobernar gracias a las manifestaciones, enfrentamientos con el ejército y las policías de los perredistas que nos inconformamos e iniciamos una marcha a la Ciudad de México lo que ocasionó la anulación de la elección y se convoco a nuevas elecciones el 3 de junio de 1990 a través de un gran fraude electoral gano el PRI fuimos borrados del padrón se incorporaron a gente de otros municipios en fin un gran fraude.



En 1982 para la elección de Gobernador en Michoacán se dio un fuerte enfrentamiento por la candidatura entre dos liderazgos Cristóbal Arias Solís (CAS) y el Dr. Roberto Robles Garnica (+), siendo electo el primero como candidato, cabe destacar que durante esta elección se dio la primera gran traición al PRD cuando Octaviano Alanís habiendo sido Presidente del CEE del PRD y siendo diputado Federal Plurinominal, se postula como candidato del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) a la gubernatura para contrarrestar a Cristóbal Arias y al PRD. sin embargo, se dio el fraude electoral y nuevamente tomamos las calles, logrando la anulación de la elección. Por lo que se convocó a elecciones extraordinarias en 1995. Siendo nuevamente candidato CAS quien nuevamente perdió.

En 1997 siendo presidente del CEN del PRD Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se gana la Ciudad de México con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas S. hasta el 2018 que la ganó Morena.



Así pues, fue hasta el 2001 que se ganó la gubernatura de Michoacán con Lázaro Cárdenas e iniciaron los arribismos y se margino a los verdaderos perredistas es más decían que ese gobierno era tan democrático que hasta perredistas había, ahí inicio el descontento y la decepción aunado a que surgieron las corrientes y se dejó de lado a la militancia. En 2004 se gana por primera vez la Presidencia de Uruapan con Marco A. Lagunas Vázquez.

Con la llegada de las corrientes y principalmente con los llamados Chuchos de Nueva Izquierda que se apoderaron del Partido, comenzó el debacle y desmantelamiento del PRD, iniciaron con el reparto de candidaturas ignorando a los liderazgos y el trabajo de la militancia todo se negociaba en la cúpula tanto a nivel nacional, estatal y municipal si no pertenecías a alguna corriente era imposible aspirar a alguna candidatura o a algún cargo de nombramiento o de las dirigencias del partido.



En las elecciones de 2006 a la Presidencia de la República con AMLO como candidato nuevamente ganamos la presidencia de México, sin embargo, se orquesto otro gran fraude que permitió el arribo del PAN a la Presidencia, la militancia del PRD siempre leal apoyando al Partido y su candidato.

En las elecciones de 2007 en Michoacán se logro retener la gubernatura del estado aquí en Michoacán, aunque varios municipios importantes se perdieron ya que se impusieron candidatos a los diferentes cargos aun cuando no tenían posibilidades de ganar la soberbia y el agandalle de dirigentes sacrificaron a los cuadros del partido y se perdieron los principales bastiones del perredismo.



No se aprendió la lección en 2011 se volvió a lo mismo y se repartieron candidaturas sin privilegiar el trabajo de los liderazgos y referentes del partido, sino que se dieron las candidaturas a personajes sin arraigo partidista y sin trabajo con la gente, aunado a la intervención de otros factores como grupos fácticos, perdimos la gubernatura y los principales municipios del estado.

Ya para las elecciones federales de 2012, nuevamente con AMLO candidato a presidente de la República, las alianzas con otros partidos y las imposiciones de candidatos del PT y otros partidos ocasionó la derrota del PRD, la firma del pacto por México fue otro desatino que daño mucho al partido, varios de sus impulsores hoy militan en Morena.



Con la salida del Ing. CCS del PRD se dio otro tiro mortal a nuestro partido el Ing. Cárdenas pedía la desaparición de las corrientes y que se democratizara al partido sin embargo los Chuchos lo denostaron y minimizaron y pues se dio la renuncia.

Las elecciones de 2015, en Michoacán el partido postula nuevamente al Ing. Silvano Aureoles Conejo para Gobernador ganando las elecciones con lo que el PRD volvía a tener la gubernatura, el trabajo y la lealtad de los perredistas de Uruapan permitieron que también se ganara la presidencia municipal con Víctor M. Manríquez G., sin embargo, se perdieron muchos municipios y diputaciones, esto como consecuencia de las imposiciones de candidatos sin compromiso partidista ni respaldo social mucho menos arraigo en los municipios, principalmente de las corrientes Foro Nuevo Sol, ADN y NI, desconociendo a los militantes y compañeros con arraigo y respaldo social muchos de los cuales ganaron posiciones con otros partidos.



En 2018 Nuevamente las cúpulas y corrientes al interior del PRD no entendieron el mensaje de la militancia es más lo despreciaron y volvieron a las mismas, haciendo alianza con el PAN, sin consultar al perredismo, se repartieron candidaturas por corrientes llegando al colmo de mandar candidatos de otros municipios y regiones incorporando gente sin arraigo en la población y sin vocación de servicio solo comprometidos con sus corrientes y con algunos personajes se dejó de lado a los militantes se les desprecio y se nos impusieron candidatos nos dejaron sin candidato Presidencial, en su soberbia pensaron que la militancia era dócil y que la conducirían con facilidad que gran error si nuestro origen es la lucha contra las imposiciones contra la antidemocracia por eso sufrimos la mas grande derrota de toda nuestra historia conservamos el registro gracias a la lealtad de mas de 5 millones de perredistas que fuimos fieles y le dimos el voto al partido gracias a ello no se pierde el registro.

Sin embargo en Uruapan la militancia fue leal con el presidente Víctor M. Manríquez G, quien se reeligió con una votación Histórica de cerca de 50 mil votos; 15 mil mas que Morena quien nos ganó las diputaciones locales y la Federal, así como la Presidencia de la República con un amplio margen, se demuestra pues que con candidatos con trabajo y arraigo la ciudadanía y la militancia responde y apoya por otro lado rechaza las imposiciones y a candidatos impuestos sin respaldo social y sin trayectoria política.



Otra de las causas del éxodo, desánimo y decepción de la militancia son los compañeros que en las diferentes épocas con el trabajo y apoyo de la militancia y los ciudadanos ganaron espacios de elección como diputaciones, municipios, senadurías o la propia gubernatura y jamás regresaron a dar las gracias o a preguntar por las necesidades de la gente es más se escondían y daban un trato indigno a los militantes, así mismo la decepción de ver la llegada de los gobiernos perredistas a los gobiernos de los estados y municipios y ser marginados desconocidos ver que llegaron los arribistas, oportunistas y aduladores que por lo que se luchó no se hace sino que se sigue con los mismos vicios derivado de que no se incluyen perfiles perredistas sino de otros partidos y los funcionarios en turno tratan a la militancia con prepotencia y desprecio se les da un trato indigno, no se les toma en cuenta se privilegia a gente de otros partidos dejando de lado a los militantes, los luchadores sociales se convirtieron en negociadores de puestos y prebendas.

Es necesario pues reflexionar en las causas que desde mi punto de vista tienen a mi partido el PRD muy cerca de su extinción siendo joven aun el 5 de mayo cumplirá 30 años, las acciones que se deben de iniciar si queremos conservar al PRD desde la militancia hasta las cupulas.

1. Se debe de retomar los principios e ideales que dieron origen al PRD, la lucha por la igualdad, democracia, laicidad, justicia social entre otras.

2. Terminar con las corrientes de a deberás y con el reparto de candidaturas y cargos públicos, así como de las dirigencias del partido en sus tres niveles, tomando en cuenta a los mejores perfiles sean o no de las corrientes, militantes y ciudadanos con respaldo social que permita la contienda con otros partidos con verdaderas posibilidades de triunfo. No al amiguismo o a los dedazos.

3. Donde somos gobierno se deben de tomar en cuenta los cuadros del partido terminar con los pequeños feudos que los funcionarios sienten que tienen, se han convertido en gente soberbia que se siente dueña de la verdad es decir pequeños dictadorzuelos que marginan a los militantes y cuadros del partido y encumbran a advenedizos, arribistas, oportunistas y aduladores que en cuanto se termine el gobierno brincaran a donde más les convenga.

4. Así pues, se requieren dirigentes partidistas que hagan trabajo de campo una verdadera estructura partidista que le sirva al PRD para las elecciones del 2021, no estructuras fofas que solo sirven a los líderes o a las corrientes

5. Es pues la ultima oportunidad o nos corregimos y dejamos atrás la soberbia, imposiciones y nos dedicamos a realizar trabajo de verdad estructurar nuestro partido enarbolar las luchas sociales democratizarnos o será el fin de nuestro amado y querido PRD que es muy joven apenas 30 años.

“DEMOCRACIA YA PATRIA PARA TODOS”

#SOYPRD

LUIS MANUEL GALLARDO TELLEZ

EX REGIDOR DE URUAPAN

ING. JOSE MANUEL GALLARDO SOBERANO

MIEMBRO FUNDADOR DEL PRD EN URUAPAN