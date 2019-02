GRINGA, GRINGA: Las queridas infieles

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-27-FEB-2019/ “La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante” ahi les hablan polacos, a esos que dejaron a sus esposas por aquellitas, ojalá les dure dure, digo ojalá les dure por siempre no solo durante su periodo de éxito y poder.



Que estaban unas chicas en un café del pueblo hablando de los disfuncionarios burricipales, que si me dió, que si me pagó, que si no sabe que tengo novio, etc etc etc… así se las gastan las chiquiputas…



Bueno pos allá se los haiga ¡por pendejos!, se agringaron, lo cierto que las traen, como calzón de puta pa arriba y pa abajo, hasta se atribuyen derecho de estorbar y ensuciar las imágenes de la labor periodística, pero bueeeno, son consentidas y así son las cosas.



No hay ninguna novedad con las chiquiputas, en todas las administraciones se ve el tema, solo que ahora con mayor descaro y toda la administración burricipal sabe quién anda con quien, porque las chiquis se encargan de pregonarlo en las redes sociales ¡así de sencillo!



Que cosas pasan, y pasando a otro tema de vital importancia, que hacen lo regiburros, si ya les ordenó el preciso que se pongan a chambear, pos ni así, solo asisten a las actividades oficiales, como meros monigotes, no opinan y mucho menos aportan ideas cuándo menos.



Pero pos ay tan con el Plan de Desarrollo Burricipal, dirigido al 2033, jajaja, asi o más claro que ellos no hacen nada, para su gobierno que concluye el próximo año, y aunque digan que preparan e plato al 2030, ellos ya no serán regidores, bueno solo que tomen su carbonato y reportan como “eques” regiburros.



A veces aunque se quiera no se puede, no solo es buena voluntad, ay ta Nacho Campestre al menos intenta hacer, aunque no hace nada, pero Maye Salas, no más se la pasa compartiendo en el face temas de otros países, ojalá le sirva como experiencia y ahora que puede haga alguna propuesta de ley en beneficio de los michoacanos.



En Uruapan, la inseguridad ya es común y que triste y desesperante ver que con un simple “no es un asunto sólo de Uruapan” se laven las manos quienes están obligados a prevenir el delito, pero bueno el pueblo se acostumbra a todo.



A ver si tanta tontera del jefe de jefes, no causa una terrible recesión y entonces sí, con el calificado presidente más pendejo, subió 6 pesos la gasolina en 6 años, ahora van casi 3 pesos en tres meses, pero no se vale critican porque les pica, ojalá a eso, también el pueblo se acostumbre.



Y Beto Pantoja Arzola, como el mango: relajado relajado relajado, si oído ni visto, el trabajando en lo propio, sí señor, en cumplimiento de su deber… bueno ay van.



Bueno pos será el sereno, pero Yuridia estará en el Tianguis de Ramos, esperamos 2 mil artesanos de 41 comunidades, 2 mil puestos entre ellos 250 uruapenses de reventa, fayuca, casi toda la plaza Morelos.



Pos onde quiera se cuecen habas, ay tan lo de Morena ¿cómo explican su voto? Ganó el candidato hermano de chifla culo, ps en Morena como en todos los partidos políticos hay de todo buenos, malos chairos, traicioneros y de todo, cosa de ir depurando solo eso el que es perico donde quiera es verde… dice el dicho y el que es pendejo donde quiera pierde, decía mi mamá.



Será el sereno pero los guindas ya empezaron con diferencias, todo el pleito s la taquilla, por eso pelean lugares, escaños y lugares en los gabinetazos, pos así las cosas, ya veremos en el 2020, el pleito por la sucesión de la gubernatura de Michoacán a quien hace despedazarse…



Pos a morena como a los otro partidos con la gente que les queda, los que no se fueron a Morena, deben trabajar harto para continuar con los registros… bueno y pa intentar ganar, ay ta Peter PAN Cartel listo para iniciar de nuevo campaña a la presidencia municipal, lo malo y pior es que no entiende y hará los mismo ¿gastarse el dinero de campaña? ¡Quizá…!



Pos será el sereno pero los colores cambian la gente sigue iguanas ranas, siempre veremos a los jefes con las secretarias del momento, las apodadas por los mismos funcionarios “chiquiputas” ¿Será? Pos que con su pan se lo coman, porque pos GRINGA GRINGA, LA QUE SEA PENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS: CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.