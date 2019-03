DENUNCIA: “Un botín a cambio de la salud de la población michoacana”

Para todos es bien sabido los problemas que ocurren en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COEPRIS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud de Michoacán, a continuación 3 ejemplos:

1. FALTA DE VEHÍCULOS, los cuales se encuentran dispersos en municipios, prestados a otras dependencias e incluso a particulares, al día de hoy se desconoce su paradero y su estado, y los que restan se encuentran en manos del Doctor Rafael Torres, beneficiando a su esposa con el Jetta 2017 y uno más en poder de su amante por cierto secretaria particular Cynthia Duarte Arreygue con un TIIDA 2013, tiene un lote vehicular para su servicio personal, Xtrail, Patriot, Ranger y destaca el Ikon 2016 que le presta a la secretaria particular de la Secretaria de Salud Alondra Yuliana Godinez, como moneda de cambio para poder garantizar su posición y tener información de primera mano de la Sra. Secretaria. Y nos preguntamos hacer uso de los vehículos de esa manera, denota su falta de interés en los problemas de la Comisión, ya que no colabora a su solución y por el contrario obstruye el trabajo de los que hacemos lo que nos corresponde para cumplir las tareas programadas y aquellas de atención urgente. ¿Qué pensará la Sra. Secretaria sobre esto último?

2. FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y VIÁTICOS, en este asunto lo único que se necesita es transparencia, por parte de la unidad administrativa y del mismo Comisionado, hay grandes interrogantes al respecto, cuánto recurso llega a la Comisión? La cantidad de dinero que se gasta y en que se gasta? y por qué se gasta en lo que se gasta? Pongamos un ejemplo: La fiesta de fin de año en la que se gastaron supuestamente $ 400,000.00 al más puro estilo narco con banda y norteño, preguntémonos en qué momento se decidió que la fiesta de fin de año era una prioridad en lugar de solucionar los problemas de operación de la Comisión?, la importancia de brindar una fiesta con invitados externos al personal de la COEPRIS, como lo es el Delegado Estatal Javier Maldonado y su Comité Estatal.

Es conocido por todos que desde el año pasado se ha dejado de funcionar como debería, no se puede salir a ninguna comisión de manera segura por qué no pagan los viáticos, la gasolina al menos necesaria para diligenciar en las Jurisdicciones y en nivel central, o se descomponen a medio camino los vehículos por falta de mantenimiento básico, la pregunta es ¿Hasta cuándo se va a permitir continuar con esta situación Sra. Secretaria?

3. LA CORRUPCIÓN que se presenta es el punto principal y que requiere atención y solución de manera inmediata, desde hace años esta dependencia dejó de seguir su objetivo, el cual es la protección de la población contra riesgos sanitarios, observando año con año disminución en muestreos, vigilancia de establecimientos, falta de capacitación a municipios y trabajo interinstitucional en ellos, año con año se va diluyendo su figura de autoridad sanitaria, el desánimo, la apatía, el coraje y la tristeza que muestra el personal es evidente, el paso de titulares a los que no les importa otra cosa más que su beneficio propio y de sus allegados y/o familiares, la COEPRIS solo sirve para financiar esos intereses, lamentablemente Rafael Torres Mandujano el titular actual no es diferente y por el contrario es peor que los últimos responsables, se observa una incompetencia para conducir la Comisión, falta de carácter para toma de decisiones al interior y al exterior, conducta claramente misógina, perversión e inexperiencia, falta de respeto a la gente de experiencia que lleva toda una trayectoria dentro de la regulación sanitaria. Qué es lo que ha llevado a la Comisión a este estado?, es su personal cómplice de las prácticas corruptas, que ven que las cosas son moralmente incorrectas y no actúan, o solo son omisos, ante la situación o es el estado de represión y sometimiento que ejerce Rafael Torres Mandujano, el cual se dice “ser protegido” del Gobernador Silvano Aureoles y el Senador Antonio García Conejo, quien con su falta de aportación a la institución, la cual es mediocre por no decir nula, ausencia total de iniciativa y el no actuar de forma inmediata ante situaciones de riesgo para la población, está poniendo en riesgo inminente al estado. Quienes laboramos en esta institución hacemos pública que es el peor momento en la historia, la más crítica desde su creación.

Torres Mandujano, tiene más de 3 años en la Comisión Estatal, como SubComisionado, Encargado del Despacho y actualmente Comisionado, lo que le hace conocer claramente las necesidades, urgencias y funciones de esta dependencia, que es lo que ha ocurrido, que no ha cambio en lo absoluto, insistimos, día a día empeora, su poca confiabilidad para resolver los problemas que ocupa la comisión es algo que ha marcado su estancia pues sólo se ha dedicado a mejorar las condiciones de él y sus amigos a los que ha ido posicionado en la institución, tomando los recursos para fines a los que no están destinados, ha sido un mero espectador del funcionamiento de la institución puesto que es evidente su falta de experiencia para intervenir y colaborar en los procedimientos de tanta importancia que tiene la comisión.

Nos despedimos, poniendo en la mesa una invitación a la reflexión y a levantar la voz ante la injusticia y la corrupción.

Quienes denunciamos de forma anónima no es por falta de valor es por la toma de represalias que perjudican aún más nuestras condiciones de trabajo en el mejor de los casos y hasta riesgos de perder nuestra fuente de empleo sustento de familias michoacanas que con tristeza vemos como se hunde nuestra actual administración por culpa de funcionarios como es el caso de Rafael Torres Mandujano.