El PRI, festeja su 90 aniversario en Uruapan

Recomposición y reorganización en pie.

URUAPAN, MICH./ LUN-04-MZO-2019/ El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumple este 4 de marzo, 90 años de vida; cumple 9 décadas de historia en la vida política, económica, democrática y social de México y de los mexicanos.

Es el PRI, el Partido con más historia, el de mayor arraigo y credibilidad entre la sociedad mexicana.



La historia de nuestro País tiene el reconocimiento puntual de todas las decisiones que han dado origen a la creación de instituciones que sostienen y consolidaron por décadas, un México pacifico, pujante y en evolución constante.

Los libros históricos registran la Expropiación Petrolera en el año 1938 como uno de los acontecimientos de mayor trascendencia para México; de igual manera, la creación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 1937; del mismo modo, el nacimiento del IMSS en la fecha, 19 de enero de 1943, y a su vez, la fundación del ISSSTE, el día 30 de diciembre de 1959; por ejemplo.

Y así por el estilo, México se ha construido paso a paso y ha fincado su crecimiento, con la presencia del PRI en el Gobierno escribiendo cada una de esas páginas gloriosas.



Es de reconocer que el Partido Revolucionario Institucional, ha experimentados dos periodos en los que la decisión democrática no le fue favorable y, desde la oposición se ha mantenido a la expectativa, observante del acontecer nacional y analizando la forma en que otras personas llevan las riendas de la nación.

Hoy, por ejemplo, cuando se han cumplido los primeros cien días del nuevo Gobierno Federal, el primero de izquierda y que encabeza, Andrés Manuel López Obrador; el mismo que por décadas aspiró a esta máxima representación.



Hoy que Andrés Manuel ostenta esa máxima responsabilidad, se ha pasado en sus conferencias mañaneras, -como dijera el Maestro, Marco Antonio Aguilar Cortes-, “entre autoelogios, mentiras completas y medias verdades”.

Vemos y valoramos con absoluto respeto cada actuación, decisión y declaración del Presidente y somos responsables de no obstaculizar su desempeño, porque deseamos que a México le vaya bien y que no encuentre piedras que dificulten su accionar.



Pero también somos críticos, como él lo fue en su tiempo, y más que crítico, severo en sus cuestionamientos infundados.

Hoy, desde la posición de privilegio en la que él se encuentra y desde la óptica nuestra como oposición, seremos observaremos de las cosas en las que no se tenga el tino ni la precisión requerida y que por consecuencia sean perjudiciales para los mexicanos.



Y, así como en el PRI se asumieron las consecuencias de los errores cometidos, el ahora Presidente debe asumir, también, que por la inexperiencia de los integrantes de su gabinete y su soberbia, se han venido cometiendo hierros que traen consecuencias económicas para México. Por ello, con tolerancia debe saber escuchar, con humildad debe asumir que la sociedad también observa, tiene derecho a sancionar las malas determinaciones de los funcionarios, incluyéndolo a él mismo.

Hoy que el priismo nacional está de aniversario, veos las cosas diferentes, avanzamos en el fortalecimiento de nuestro Partido, en el reencuentro con nuestra militancia y la reconstitución de los valores que se sostienen en sus estatutos, en sus normas internas.

Estamos en el camino y avanzando hacia el reencuentro de México y de los mexicanos, la historia nos respalda más allá de conceptos de los adversarios políticos.

Viva el PRI.!!

Viva México.!!