GRINGA, GRINGA: Perro que ladra ¿quiere robar?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-06-MZO-2019/ ¿Perro que ladra quiere robar? Todo tiene varios porqueeesss, así que cabecita de algodón no le dará dinero a las asociaciones, bueno pos hay que revisar cuantos se han enriqueciao con las presuntas…AC.



No hay peor ciego que el que no quiere ver, así que los propios agremiados de las asociaciones saben que sus dirigentes les roban o lo que es pior los utilizan para que los mantenga el gobierno, es urgente se revise como actúan los integrantes de sindicatos y asociaciones revisen y vigilen bien a sus líderes ¿de dónde creen que viven bien? Y esté tema le corresponde a los afiliados.



Para muestra un botón y ta Tuláis, sus seguidores vean su trabajo, sus riquezas, si las tiene, y sus mejoras laborales, así como el de su… así lo dejamos mejor, pero en su segunda gestión como líder sindical encontró muy bien su modus vivendi.



No solamente en los sindicatos se da la tan de moda corrupción, aunque existe desde hace desde hace años, antes el funcionario era más discreto que ahora.



Ay ta caso claro en el parque nacional hay inconformidad laboral, porque Zhuela o sus piezas a su conveniencia económica, mientras Vicko Manrico le confió el parque nacional para que lo administre pos y ta al más viejo estilo de la ecomafia que encabezó Lucio Virrueta, la taquilla siempre será el meollo del asunto.



Los boletos borrosos y con la serie A de Aldo, ay temas de corrupción tan visibles pero que nadie atiende, que se pensaría que hay complacencia de alguien… bueno pos ay ta la obra de la pista que construyen el parque, afectaron las raíces de los árboles. Ay que ver las consecuencias, ya cayó un árbol… pos así mero las cosas en el parque hay un desmadre administrativo.



No es propio del parecer que la segunda vuela ya no fue taaan buena, pos los secretarios hacen de las suyas, tanto que el elevado nivel de burocratismo interno a provocado desmadre y medio, ya no saben que le corresponde a quién urge el organigrama municipal.



En realidad hay varias direcciones y nuevas secretarias que no aparecen el organigrama por lo tanto son ilegales, así de sencillo, eso impide que tengan orden en los quehaceres, es más ni el implan existe, y ya trabaja.



La desconfianza y la taquilla son las principales usas del desmadre administrativo crece, la segunda y andan piooor el burocratismo, “el león cree que todos son de su condición” a ver a que chingaos van los secretarios y directores a inauguración de obras, a ruedas de prensa, acaso ¿quieren que los vean activos?



El priista Paz Marrín, director de turismo, anda como si estuviera en el puerto, chanclas y todo a los actos protocolarios, así o más claro, que los disfuncionarios creen que están de vacaciones, y pos la que ya le debe estar cayendo el veinte a Ramoncita S.



Ramona no se agringó y ante el bajo salario pos puso su botecito de coperacha “voluntariamente a huevo”, cobraba a treinta pesos por la atención a quien solicite información en la dirección del instituto de la mujer, ups así de sencillo… Vicko Manrico debe hacer lo que AMLO y jalarle las orejotas a sus disfuncionales.



Resulta que en la dirección de perspectiva de género, pusieron una cuota de treinta pesos por la ficha de atención, así mero como lo lee, lo pior es que hasta hoy no hay cargos administrativos para nadie, contraloría ¿es omisa?



Algunos militantes morenistas piden se investigue al resto de sus compañeros porque todo aprueban, porque son levanta dedos los de oposición, y ´resumen hay billetes de por medio, graves acusaciones ojalá se investigue o cuando menos disimulen su ambición.



Ay viene ya el corredero de trabajadores, la nómina ha crecido mucho harto y ya no hay dinero para pagar, por eso se vienen un despedidero de empleados para aligerar la nómina porque están a punto del colapso.



Los que ya se colapsaron fueron los priístas, los reynistas no asistieron al comité directivo municipal al 90 aniversario pero solamente se presentaron lo buscachamba, busca candidaturas, a la base priísta ni la pelaron, sí que son 60 los que buscan ser para el 2021, las mismas caras quemadas, ¡Ramoncito, Ramoncito el pueblo te está esperando…!



Ahora hasta Carlos Reza papá, crítica a los priístas, mejor que explique y hable claro de la comunidad de San Miguel. O que diga que ha logrado con el amparo del PRI, ahora resulta, perico viejo no aprende hablar.



Por eso más sabe el diablo por viejo que por diablo, ay tan las consecuencias de los nuevos cadetes contratados por temporada de cuaresma, desconocen el reglamento y conocen demás de prepotencia y altanería. Así mero atenderán a los visitantes, vendrán hartos, porque tenemos harto prestigio…. Y pos ay tan GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



