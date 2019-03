¿NECESITA EL PRI REFORMARSE?

JORGE BARAJAS CORTÉS/ Activista Digital/ URUAPAN, MICH./ LUN-04-MZO-2019/



A nadie le queda duda que las pasadas elecciones le dieron una tremenda sacudida electoral al Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejándolo con los peores resultados en toda su historia. Hay quienes afirman que la victoria del Licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene como intención demostrar la inconformidad que sentía la población en general en contra del régimen establecido por los gobiernos priistas, mezclados con dos administraciones panistas, tanto así, que los principales promotores de este dicho les ha dado por fusionarlos como si fueran una sola corriente ideológica llamándolos prianistas.



Conscientes de esta situación y con presiones de corrientes al interior del partido, en días pasados se llevó a cabo la LXIII Sesión del Consejo Político Nacional del PRI, en donde se aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) organice las próximas elecciones para la Presidencia y Secretaría General mediante el voto directo de los militantes y no mediante el acuerdo de unidad que en muchas ocasiones lejos de fortalecer al partido recaía en inconformidades de militantes que sentían que no eran tomados en cuenta, por todo ello se abre la posibilidad de dar certeza a las decisiones de la militancia y que quienes ocupen los cargos del Comité Ejecutivo Nacional tengan la representación legitima de las bases.



Al tenor de este aire democrático dentro del PRI hay quienes comienzan a pronunciarse por la necesidad de reformar al partido para recobrar la confianza de la ciudadanía y aquí es donde se hace necesario preguntarse, ¿es necesario cambiar los documentos básicos y el programa de acción del PRI?, ¿esas reformas alcanzarían a sus estructuras, contando a sectores y organizaciones?, ¿es necesario cambiar el ideario de centro-izquierda?, o para algunos más radicales, ¿se hace necesario cambiar de nombre?. Definitivamente ninguna de estas.



El problema del PRI no está en su ideario que surgió de la Revolución Mexicana con la intensión de mejorar las condiciones de toda la población a partir de crear las instituciones que organizaran el desarrollo de la vida social, económica y política del país; pensado a partir de las necesidades de cada sector de la población, entendiendo que las demandas de los campesinos no son iguales a las de los habitantes de las zonas urbanas; o de los requerimientos que tienen los jóvenes o las mujeres.



Los primeros ideales se caracterizaban por escuchar las inquietudes de quienes no tenían el contacto directo con los organismos de dirección a través de los comités seccionales para tratar de dar salida a las demandas sentidas de sus militantes. Es cierto que se han realizado adecuaciones a los estatutos y documentos básicos para ajustarlos a los retos que enfrenta el partido en cada momento histórico de la nación pero siempre con la firme vocación de defender los intereses de los que menos tienen.



En este 90 aniversario se está dando un gran paso hacia adelante al abrir el proceso interno a la militancia, pero no es suficiente. Urge que cada sector, organización u organismo del partido juegue el papel que le corresponde, que la nomenclatura sirva para asignar responsabilidades y quienes estén al frente de ellas la cumplan con inteligencia, disciplina y constancia, pero fundamentalmente que se atienda a las exigencias de la población, para que los mexicanos vuelvan a sentir la mano fraterna de los priístas apoyando en la solución de sus problemas en las colonias o en las comunidades más apartadas; entre los jóvenes y con las mujeres; encabezando las luchas de los obreros y de los campesinos. De no hacerlo así, se estaría dando la razón a quienes vaticinan la desaparición del PRI, pero si el actuar de los priistas es congruente con su programa de acción los mexicanos buscaran el cobijo del revolucionario institucional ante las actitudes autoritarias e irresponsables del nuevo gobierno. Esa es la nueva tarea, salir a la conquista de nuestro territorio.