Adogpción promueve la protección animal y la tenencia responsable con feria de adopción

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-12-MZO-2019/ Casi una veintena de perros rescatados por la asociación civil Adogpción, tuvieron oportunidad de formar parte de un nuevo hogar a través de la feria que organizó esta asociación civil en conjunto con el Acuerdo por Morelia, la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), Caritas, el Banco de Alimentos y universidades particulares.



La directora de Adogpción Sonia Mejía, refirió que estas actividades buscan transmitir los siguientes cuatro mensajes: “los animales no son cosas, hay que respetarlos y eso implica la tenencia responsable; es necesario esterilizar y vacunar debido a que es un tema de salud pública; no abandonar, pues cuando adoptamos un animal se adquiere un compromiso; y finalmente, impulsar la adopción, debido a que con tanto animal en la calle en lugar de comprar es necesario acoger”.

Para emitir estos mensajes, la Feria tuvo las siguientes actividades: dos funciones de la obra teatral “Y ¿cómo me rescataste?”, de Marcos Malthoz, Cristian Arriaga y Abril Mojica; la presentación de la cuentacuentos Aurea Ortiz Rico para compartir con los niños historias sobre bienestar animal; además claro del contacto con los perros en adopción.



Esto es una parte del trabajo que es necesario llevar a cabo, pues como refirió Sonia Mejía, aún falta hacer modificaciones y cumplimiento a leyes, reglamentos y normativas, tanto de las instancias de gobierno como de la ciudadanía: “cuando la presidencia actual tomó protesta le hicimos llegar un documento para la realización de un sistema de protección y bienestar animal, en el Plan de Desarrollo Municipal ya se contempla y lo que pedimos ahora es que activen las unidades de esterilización, aunque no sean gratuitas y cobren algo significativo, pero que las pongan a andar ya”.

“El municipio –añadió- no debería recibir perros de dueños, porque cualquier propietario puede ir, abandonar ahí su perro, pues por ejemplo, por datos extraoficiales sabemos que se reciben más de 30 animales a la semana en el CAA (Centro de Atención Animal de Morelia), pero no hay suficientes adoptantes, entonces creo que el principal problema es que no hay campañas masivas de esterilización. Incluso pido que quien desee comprar un animal de raza pague un impuesto”, dijo.



Sobre el tema de los índices de animales en situación de calle y la tenencia responsable, el presidente de la FUCIDIM Roberto Ramírez, expresó que lo principal es “hacer conciencia, que no se tome tan a la ligera el comprar una mascota, que es mejor adoptar, precisamente para disminuir la población canina que deambula por las calles; además, antes de adoptar es necesario tener conciencia de los cuidados que implica una mascota, como tener espacio suficiente o alternativas de esparcimiento; también estamos promoviendo los parques caninos, propuesta que tenemos avanzada para diferentes áreas de la ciudad, pero que implica la voluntad de las autoridades por donar un área verde y que los ciudadanos respeten ciertas reglas para el su uso”.