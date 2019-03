GRINGA, GRINGA: ¡Oh mujeres divinas!

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-13-MZO-2019/ ¡Oh mujeres divinas! Y además chingonas, ¡eso es todo!, no se trata de mujeres que se dicen “Luchadoras o luchonas ni buchonas” se trata de todas, pero sobre todo quienes han destacado por maquiavélicas, cabronas e inteligentes para lograr metas y han dejado historia.



Las chiquiputas, aunque usted no lo crea, siguen dando de qué hablar y mientras sus jefes andan con su respectiva señora esposa, las aquellitas ya les pasan por enfrente, por un lado por el otro pa hacerse notar, parecen gatúbelas en celo, dijo un funcionario precisísimamente…



Hay otras grandes mujeres, en la vida actual de la polaca como Mayelita, aunque su casa de gestión solo gesta proyectos futuros, pos hasta el letrero de la oficina se está cayendo, no vaya hacer vaticinio. ¡San Azael la proteja!



Ay ta Marinela peluches está en receso en la polaca, pero mientras tanto compra diamantes en bruto y pos involucró a sus amiguitos, así que en las joyerías de Estado Unidos, hay hartos diamantes en venta de los uruapenses que Marinela invitó, malo por aquellos que les dieron atole con el dedo y su diamante anda perdido, pos a recuperar lo perdido.



Y pos otra que intenta recuperar, pidiendo donativos es Ramoncita, la pobreza en el municipio la obligó a pedir apoyo, con sus amigos, para comprar flores porque no hay presupuesto, chingao… de ser así francamente mejor que no pongan flores y hacer una actividad austera, como pedirle apoyo a “los amigos” no se vale, y todo por falta de presupuesto para evento de las mujeres…¡que vergüenza!



Merooo el gobierno republicano en su máxima expresión, pero solamente para el festejo la mujer, pobre Ramona tuvo que conseguir con sus cuates, las florecitas pa adornar la estación de ferrocarriles, y por si fuera poco, recicló los arreglos florales pa la casa de la locura.

Lo recaudado en la secretaría de la mujer no fue suficiente, dice Ramona que “no hay presupuesto ahora se explican porque colocó el bote de apoyo en el que obligatoriamente cada persona que era atendida debía dejar “voluntariamente a webo” 30 pesos por atención.



Pos a la señora “MONY” le afloró y hasta se puso a recoger, las sillas el día internacional de la mujer, aunque le tocó gayola, tercera fila, ya no son aquellos ayeres que pasaba saludando con la mano elevada, se acabó la primera dama y ahora sigue la directora, funcionario de tercer nivel, cómo suceden las cosas, todo sea por servirse de Uruapan” ¡nooo, por servirle a Uruapan, así está mejor!



La corrupción también alcanza a las mujeres, algunas regiburras van que corren a propósito si adivinas quien es la regiburra “Frida Caló” pos su parecida en alguna imagen, pero tiene tanta actividad de gourmet que ya ganó kilitos.



Pos andan mal las cosas en la administración, los disfuncionarios prepotentes, altaneros y por si fuera poco, andan corruptazos, por cierto pronto habrá noticias, pos parece que hay varias denuncias por fraude, presentadas por empresarios que les dieron resellos balines.



Ay te hablan botana de los ricos, “el pistache” Kincosa está metido hasta las manitas igualito que Pepe Luis Corset, resellaban licencias pero no las subían al sistema, cobraban la mitad del total, así o más clarito otro con problemas es Shuela, corrió a un empleado “por platicar con un reportero” pero se le olvido quién es el empleado, por si fuera poco el disfuncionario desconfío de la investigación periodística, no pos abogado tenía que ser, el juez juzga según su condición.



Pos ay va pa Genarito Kid Campos, deben auditar muy bien las finanzas del Parque, y sobre todo las pipas, cómo funciona y ontá el meollo del asunto, porque el responsable Zhuela puede tener mano negra.



Pos será el sereno, pero Vicko Manrico debe poner harto orden entre sus subalternos porque parece que cada secretario anda por su rumbo y el trabajo en equipo se ha disuelto ¿dónde quedó aquel equipo fortalecido y compacto? Uno hicieron sus negocios personales y otros también el caso es que se rompió la relación, por la mafia del poder.



Hay quien asegura que Vicko pronto estará en Morena en busca de una diputación federal, otros dicen que anda coqueteando en otro lao, en fin seré el resultado de su trabajo lo que hable por él y lo que puede darle o no el triunfo, si no se ponen las pilas por GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS: ESTE TEXTO ES FICCIÓN Y CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.