Deberá la UM presentar el proyecto para apoyos: ICE

CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE MARZO DE 2019.- El diputado federal, Ignacio Campos Equihua alertó que la Universidad Michoacana podría dejar de recibir recursos extraordinarios, en caso de no presentar un proyecto de viabilidad financiera en su Sistema de Pensiones y Jubilaciones.

Esto, luego de la reunión que sostuvo este jueves con la directora general de la Subsecretaría de Educación Superior, Carmen Rodríguez Armenta, quien le informó que la autoridad universitaria tiene hasta el día 25 de marzo para presentar dicho documento.

“La directora me comunicó que se han entregado en tiempo y forma los 500 millones de pesos pactados en el 2018 con la universidad, pero que, en caso de no presentar el proyecto, podría no haber más recursos extraordinarios para pago de maestros, investigadores y empleados administrativos”.

Por lo que Campos Equihua dijo tener confianza en que las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), así como los sindicatos, puedan cumplir con este informe y tengan acceso a los recursos de la Clave U081, que tiene que ver con estos apoyos extraordinarios, en caso de ser necesarios.