“AMLO pedía cuotas para usar su foto en las campañas electorales”

Luis Maya Doro, Alcalde de Almoloya de Juárez

ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDOMEX/ VIE-29-MZO-209/ “Había ciertas cuotas para que metieras ahí la fotografía de Andrés Manuel, y pues no, yo con todo respeto para qué la meto, la mía es suficiente, conocen a Luis Maya Doro y con eso”, expresó durante una entrevista el hoy Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, Luis Maya Doro, quien fuera candidato por Morena en las pasadas elecciones.

El edil municipal aseguró que “él no necesitó de nadie para hacer campaña”; pues aseguró que si Morena ganó en el municipio fue gracias a él y a que la gente ya lo conocía.

Razón por la que consideró que no era necesario hacer lo que todos los candidatos de Morena hicieron en gran parte del país, que fue utilizar la imagen del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante sus campañas electorales.

“Yo incluso en mis lonas, nomás ocupé mi fotografía con la lona, yo no metí a nuestro presidente de México como todos lo hicieron, yo no, ps’ a mí me conoce bien la gente de Almoloya”, expresó Maya Doro.

Con estas declaraciones pareciera ser que el edil municipal de Almoloya de Juárez está totalmente en contra de las ideologías de Morena o simplemente no le sientan bien, ya que ha tenido diferencias y confrontaciones políticas con miembros del partido que lo llevó a ocupar nuevamente la presidencia municipal de Almoloya de Juárez.

Es bien sabido que incluso está en proceso de demandas con cuatro regidores de su administración, tres de ellos formaban parte de su planilla en Morena, no obstantes, tampoco tiene una buena relación con el Diputado Local y el Diputado Federal, aun cuando ambos fueron candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia.

El edil municipal aseguró que él no necesita trabajar con los diputados; “quién me va a decir que yo debo estar necesariamente con ellos”, “ellos no me ayudan a nada”, fueron las palabras con las que se refirió a sus compañeros de partido.