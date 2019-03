GRINGA, GRINGA: Quemas quemones

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-29-MZO-2019/ Perdonar no empobrece, como estamos en tiempo del perdón, mentiras y pendejadas pos vamos a contar mentiras jajajaja… pero empezamos con pedir perdón, Richard Luneta le pedirá perdón a los bosques porque permitió cambiar el uso de suelo haciendo que no ve y no escucha, cambian pinos por aguacates.



Hasta ahora no ha derribado un solo aguacate de los cerros de la cruz y la charanda, los comuneros en la pendeja, vendieron y ay tan las consecuencias, aguacates por pinos a medio cerro,, quemando bosques para sembrar huertas, si el gober precioso se permitiera viajar por carretera se daría cuenta como a la luz del día están sembrando aguacates en zonas boscosas…



“Es mejor pedir perdón que pedir permiso” así que después le exigiremos a Ricardito que pida perdón a la naturaleza, por el ecocidio, en la pasada administración de Vicko Manrico, quemaron más de 700 hectáreas de bosque, ahora dicen, que van cerca de 50, pos cada vez serán menos porque hay menos superficie boscosa, y la regiburra de medio ambiente desconoce el tema.





Pos así las cosas Sexy no sabe que superficie boscosa tiene Uruapan, pero si sabe que por un pino la multa es de 600 pesos, y también dice que van a reglamentar para sancionar a quién incendie el bosque, lo que ignora es que no le corresponde, es atribución federal y a ella le corresponde apoyar a ejecutivo y presentar denuncias pero pos nadie sabe nadie supo…



Pero bueno el que pedirá perdón es Angel Al Aniz, por haber acabado con La Cedrera y hacer fortuna a costa de esa área boscosa, chiquita pero benéfica para Uruapan, pero hizo su paracaídas y ay ta puros problemas.



Otro que pedirá disculpas es Nacho Campestre por haber metido su cuchara en el tema de Nahuatzen, pretendió defender a unos presuntos delincuentes y fue el consejo comunal de Nahuatzen quien él dijo “que no se meta en lo que no sabe” Nachito no sabe y mete su cuchara no pos no, ay ta les prometió a las directoras de guarderías y ¿ontá?



Pero estamos en cuaresma, en tiempos de pedir perdón y otorgarlo así que también se disculpará Ramona Sancho, por haber cobrado 30 pesos de coperacha a quien acudía a la estancia de la mujer a pedir informes, sino fuera por su jefa, Aby pos ahí seguiría pide y pide pa la pinche

A quien le exigirán que pida perdón es a Marinela Peluches, quienes le compraron diamantes quieren su dinero y quieren que pidan disculpas públicas. Porque los engañaron vilmente, ah pero la avaricia de quienes compraron.



Una disculpa pública tendrán que dar los integrantes de las CNTE a Zavala por el zafarrancho que armaron en la Esfu 2, bueno pos lo acusan de traídor, a su vez los seguidores de Zavala acusan a otro grupo sindical de traidores pos hay andan creo que a AMLO le funciona bien el divide y vencerás.



Y a quién Morron le van a pedir perdón el Silvano por la campaña que le orquestó, no pos no si del cielo a la tierra m hay nada oculto.



Y pos los periodiqueros no se van a salvar, ahora con el derecho de réplica solo los políticos muuuy corruptos se quedarán calladitos en caso de ser víctimas de mentiras y chantajes, ahora resulta que si te corren de una dependencia por mala empleada.. ¡te va de periodista, por eso el periodismo como oficio, está en decadencia…. Ojalá se aplique Juanito Barrote y trabaje bien, sin apasionamientos.

¡Basta de juegos perversos! A la sociedad no le abona la doble moral, mucho menos el juego a tirar la piedra y esconder la mano, ya el legal el derecho de réplica, nade de reservarse, si te la hacen ¡denuncia!



El que se lleva se aguanta, así que aquellos reporteros que se dicen “periodistas” que amenazan para extorsionar con el famoso,” si no me compras pues te vamos a quemar” se les acabo el momento… pero pos también lo políticos que aguantan por algo será.



Fe de ratas.-Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Posdata ¿quíen fue el legislador panista que al apoyar la realización de amparos de las dueñas de guarderías, pensó decir le pondremos un pié en la frente a AMLO y se le salió “LE PONDREMOS UN PENE EN LA FRENTE A AMLO?