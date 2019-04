Michoacán, un estado que tiene todo para disfrutar: turistas

* Cientos de visitantes nacionales y extranjeros se maravillan con la belleza que nuestro estado ofrece

URUAPAN, MICHOACÁN, A 18 DE ABRIL DE 2019.- Sin duda alguna, Michoacán es sinónimo de belleza en todos los aspectos: cultura, tradición, naturaleza, gastronomía y por su puesto, en la calidez y hospitalidad de su gente.

Gracias a que Michoacán se escucha en las diferentes latitudes, se ha logrado convertir en el lugar de preferencia para el turismo nacional y extranjero.

“Nos pareció maravilloso tener la oportunidad de conocer la belleza de Michoacán, llegamos primero al convento de Cuitzeo, que es una cosa increíble, sobre todo por su antigüedad; después a Morelia, que es belleza inagotable, cada paso es historia viva. Tuvimos la oportunidad de estar en Pátzcuaro y ahora aquí en Uruapan y bueno, estamos muy contentos”, manifestó la capitalina Emma Pérez.

“Es uno de los estados, que a mi en lo personal me fascina y apasiona, el parque, la naturaleza, sus bosques, lagos, lagunas, es un estado demasiado rico”, señaló la jalisciense María Ornelas.

Uno de los municipios más emblemáticos del estado es Uruapan, que es símbolo de belleza natural y cultural, ya que desde el camino se encuentra rodeado de bosques, también cuenta con el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, donde los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de yacimientos de agua pura, y estar rodeados de una diversidad de flora y fauna.

“Conozco muchas partes de Michoacán, de hecho como el 80 por ciento, pero hasta esta edad estoy conociendo Uruapan, por eso decidí venir, y como buen pueblo michoacano es muy bonito, su zona turística no tiene comparación, principalmente nos gusta la comida, venimos a ver y a probar cosas que nunca habíamos probado y después, todo el paisaje”, expresó el mexiquense Marco Padilla.

Los recuerdos que Michoacán y Uruapan crean no sólo perduran en la memoria, sino en el corazón de cada visitante que se ha dejado conquistar por el estado y que lo transmiten de generación en generación.

“Los recuerdos los lleva uno en el corazón, tanta belleza, historia y sobre todo lo más bello son las personas, muy queridas y disposición para ayudar al turista”, comentó Emma Pérez.

“De chiquita me trajo mi mamá y me gustó mucho y ahora traje a mis hijas, porque ellas no conocen y quisimos venir para que ellas conozcan”, recordó la moreliana Laura Gasca.

“Estamos muy contentos, yo ya conocía de más pequeña y quise traer a mis hijas al parque, es un lugar muy bonito, es una oportunidad de estar en contexto con la naturaleza y disfrutar la riqueza que nos ofrece nuestro estado”, mencionó la moreliana Aracely Pineda.

Gracias a las acciones del Gobierno Estatal encabezado por Silvano Aureoles Conejo, Michoacán es un estado que ha recuperado la confianza de las y los visitantes, haciendo de su visita todo un placer.

“Muy segura, muy cómoda, la verdad es que hay mucha amabilidad, disposición, mucha ayuda al turista”, recalcó Emma Pérez.

“Yo he estado caminando aquí de noche y no pasa nada, es dependiendo del tenor de las personas, yo ahorita he encontrado comodidad, ¡vengan a Michoacán!”, destacó Laura Reza.

“Que vengan, conozcan, no a través de videos, ¡que vivan Michoacán!, su comida, lugares y paisajes”, conminó Aracely Pineda.