Verificación, medida a tiempo para el cuidado de la salud y el medio ambiente

Michoacanos contribuyen al cuidado de nuestro entorno, mediante la verificación vehicular

MORELIA, MICHOACÁN, A 24 DE ABRIL DE 2019.- El cuidado del medio ambiente es una tarea que los gobiernos y ciudadanía deben realizar de la mano, por lo que los michoacanos ponen el ejemplo al verificar sus vehículos, para que la emisión de gases tóxicos y el daño que representa a la salud y al ambiente, no crezca.

“Es una acción preventiva, esperemos que más adelante no se vuelva correctiva, si ahorita se está tomando por anticipación, los resultados deben ser buenos. Creo que la intención del programa puede ser buena, porque cuidar el ambiente, es responsabilidad de todos”, expresó Efraín Martínez.

Ante una alta participación de la ciudadanía para la verificación de su unidad, el gerente del centro de Verificación MO-05, Germán Revuelta, informó que el módulo está ofreciendo una atención a 50 vehículos por día.

“Es la última semana para los de terminación 5 y 6, y hoy amanecimos con mucha afluencia. Ha habido muy buena repuesta por parte de la ciudadanía a esta medida”, compartió.

Asimismo, Germán Revuelta señaló que de las 50 unidades atendidas en el día, sólo el 10 por ciento son rechazadas, y las principales causas son la falta de afinación, malas condiciones de los catalizadores y escapes perforados.

“Yo los invito a que vengan, si no pasan la verificación, no se preocupen, tienen hasta una tercera oportunidad para afinar sus vehículos y verificarlos. Nosotros podemos ayudarles con lo que tienen que hacer, y la verdad es que la gente está creando conciencia, porque van, reparan su coche y regresan”, mencionó.

Algunos de los ciudadanos que acudieron este día a verificar, hicieron una invitación a la población, para hacer conciencia del cuidado ambiental a tiempo, sin tener que llegar a situaciones críticas que ya presentan diversas ciudades del país.

“Yo creo que es prevenir, antes de empezar a respirar aire tóxico, es muy pronto porque no tenemos los niveles de contaminación de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, no llegamos a tanto, pero si prevenimos, no llegaremos a esa situación”, manifestó Enrique Andrade.

Cabe destacar que el Gobierno del Estado ofrece facilidades de verificación: dentro del primer mes del período de cumplimiento, hay un 15 por ciento de descuento en el costo del holograma de verificación; en el segundo mes un 10 por ciento y en el tercero un cinco por ciento.

La mayoría de estos centros tiene un horario de atención de 9 de la mañana a las 18 horas, de lunes a viernes, mientras que los sábados de 9 a 15 horas.

Es importante mencionar que el costo de la verificación es de 253.47 pesos.