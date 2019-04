GRINGA, GRINGA: Rounds de tanteo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./MIE-24-ABR-2019/ “Prometer no empobrece” pero cumplir lo prometido que cabrón está, eso unicamente lo hacen los políticos de verdad, el grillo que persiguen un simple y llano fin económico personal, pierden el respeto de sus seguidores, Nacho Campestre comprenderá…



Pos según sus seguidores Nachito no ha cumplido con los compromisos de campaña ya ni el celular les contesta, piensa que tres años son eternos.



Sus seguidores dicen que no hay ninguna diferencia entre Uriel, Nacho, Fausto y al_aniz cortados con la misma tijera y le auguran derrota política, porque hasta ahora no les ha invitado ni un cacahuate dicen, menos le ha dado las gracias.



Pos aunque son del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro, así de sencillo Ala_niz y Nacho mostraron su personalidad chimolera, se sacaron sus trapitos al sol previo a la llegada de AMLO, uno porque es diputado y otro porque fue….



Para muestra un botón ay ta Angel Al aniz que se dedicó a vender los que Peña les daba para apoyo social, diputao, Angel Al anizzz, que se siente aun comerciante, pásele hay lavaderos, zapatos, calentadores, boilers y agencia de colocación, esposa hija, hijo etc etc etc… igualitos los dos.



Daniel el Travieso aprovecha calladito la situación, mientras los secretarios Superman, esos que se fotografiaron para presumir que consiguieron un helicóptero, Juanito estaba sentado en la charla con Lazarito Cárdenas Batel y en menos de una semana lograron la visita de AMLO a Uruapan ¿entendido?



Juanito ha recibido a varios decepcionados de Nachito, y va, bueno pos también logró que voltearan los ojos para hacer la tan prometida clínica en Capacuaro, así es la polaca cuando se sabe ser político.



Pero cuándo creer que eres artista pos te tomas haaartas fotos, en familia y con los compañeros, los invitas a tú pueblo pero ni una pinche camisita les regalas, a esos les falta harto para ser políticos aparte los uruapenses somos solidarios y dadivosos.No nos representa.



Bueno pos hasta ahora no vemos claras les denuncias a funcionarios corruptos, que vendieron licencias comerciales y dieron resellos sin registro al sistema.

Lo que han presumido son denuncias penales por quema de bosques, ya anunciaron una investigación, pero dejó de llamarme TRAVIESA si detienen a uno solo de los responsable, se hacen los distraídos, por no decirles que se agringa.



El más agringao es Librao Martinez le quedó grande la yegua, al pueblo le falta jinete, basura por todos lados, norte, sur este y oeste, finalmente ya nooo caben las excusas, calles bien balizadas pero con basura en cada esquina, así pues no.



Y ¿Ahora a quién culpar? Las luces inteligentes colocadas en 2018 en los camellones del Paseo Lázaro Cárdenas ya no están, hay algunos postes sin los focos Philips que colocaron, de colores 16 millones de pesos, pero ¿cuánto duró el gusto? Y no pueden culpar a Caldo Mehacias.



Pos bueno, Vicko Manrico debe ordenarle a sus directores que que cumplan con su trabajo, porque hay cada secretario que nomás no da una y solo son SSPM, (solo sirven pa miar).



No sea para correr a Ramona Sánchez del contingente, que va de primera dama a directora, antes en el palco de honor saludando, en primera fila en el desfile de artesanos, hoy no pudo ir ni en el contingente, porque la sacaron. Desfile de artesano y sentada en la banqueta, que feooo…



Lo bueno que la señora tiene espíritu de humildad y servicio. Si no quien sabe…pero es porque a los directores se le invito a ponerse entre la gente con pancartas y letreros de bienvenida a los artesanos, el único que se vió fue Jimy Neutrón. Bien por él.



Pos asi las cosas los regidores inertes, insensibles, bueno el de Morena considera que tiene de soplanucas a un empresario de un medio local y asi no se le tocará, con razón no trabajo si un asesor es pa que de buenas ideas, no miedo, ¡cuidao!



Pos ya viene el 3 de mayo. Dia de la libertad de extorsión -dijo una- ojalá que aquellos que tomen la tribuna cambien el discurso anual. Que las empresas no pagan, si no hay nombres y apellidos esto no servirá, que si amenazas, que si el gobierno nos debe mantener, etc. Etc.

Etc. Ah y de los caídos que decir, pero en Vida hermano en vida, ay tamos llorando y Chavita está vivo y necesita ayuda, de eso no se dice nada pero cuándo no esté lo estaremos citando en un acto en el monumento del Nigromante… somos chistosos y raritos.

Las flores y las coronas, solo sirven la lavar culpas, quedar bien, ahora la clase política no es solidaria entre ellos menos con los humildes comunicadores y comunicólogos, pero pos así de quemados estamos, PORQUE HAY UNOS QUE SON harto pediches….hay que empezar la organización del acto…y reconocer a Salvador Avila.

Fe de ratas.-este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.