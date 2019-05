Sesiona IMSS con comisión de salud del congreso de Michoacán tema de donación cadavérica de órganos y tejidos

Responsabilidad de los funcionarios, como representantes de la sociedad, impulsar la donación cadavérica para salvar vidas

Llama a Reforma de Ley para facilitar la voluntad de los que en vida manifiestan ser donadores

COMUNICADO No. 2662/MORELIA, MICHOACÁN, 3 DE MAYO DE 2019.- Con objeto de reforzar la campaña de donación cadavérica con fines de trasplante, la coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Charo”, Gricelda García Gamiño, expuso ante la comisión de salud del Congreso del estado de Michoacán, una amplia ponencia del proceso, ventajas, mitos, trabas y avances que en materia de donación cadavérica enfrenta el IMSS en el estado, frente a la realidad de que en este país los mexicanos nacemos siendo no donadores, que es un hecho irrefutable, dijo, sin embargo, aun cuando en vida existe el manifiesto de ser donador, el proceso sigue dependiendo de la voluntad y autorización de la familia.

En este sentido, realizó un llamado a que como funcionarios y representantes de la sociedad, se analice una reforma a la Ley, en el sentido de respetar la voluntad de los que en vida expresan y asientan el deseo de ser donadores. Esto como un esfuerzo adicional a los logros que ha tenido IMSS en Michoacán, que ha sido pionero en diferentes iniciativas, como la conseguida en octubre de 2017, en el que se firmó el protocolo interinstitucional de procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante, por el que se redujo el proceso de 36 horas a menos de ocho horas.

Al respecto, los integrantes de la Comisión de Salud, agradecieron la claridad de la exposición y expresaron su disposición e intervención para apoyar la difusión de este proceso, pero además, algunos de ellos, manifestaron su deseo de ser donadores.