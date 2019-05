¿Tiene remedio el PRD? ¿Cómo salvar al PRD?

MAGASO/ URUAPAN, MICH./ MAR-30-ABR-2019/ Estas preguntas nos las hacemos millones de perredistas que aun creemos que el PRD debe de ser el instrumento político que la sociedad reclama y necesita para defender su legitimo derecho de contar con un país con mejores condiciones de vida en cuanto a Salarios, oportunidades de empleo bien remunerado, acceso a la salud, y en general sea el instrumento de lucha que el pueblo de México necesitamos.

Después del 1 de julio 2018, donde el Lic. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después de dos intentos 2006 y 2012 (apoyado por nuestro partido el PRD), gana la presidencia de México bajo las siglas de MORENA y PT, con poco más de 30 millones de votos de un padrón total de votantes de 87 millones 838 mil ciudadanos, que significaron el 53% de la votación total, sin embargo, un 47 % no voto por el o simplemente no voto, Anaya obtuvo 12 millones 600 mil votos 22.2 %, en alianza con el PRD y MC. Y el PRI – Verde – Nva. Alianza 9 millones 290 mil votos 16.4 % y el independiente obtuvo 2 millones 900 mil votos 5.23 %. Es decir que mas de 26 millones de quienes acudieron a votar no lo hicieron por AMLO. También es necesario aclarar que sin el trabajo político del PRD en sus 30 años no hubiera sido posible que AMLO fuera presidente.

De este análisis se deduce que de los 5 millones 255 afiliados con que contábamos en el PRD en 2018, mandaron un claro mensaje el pasado proceso electoral ya que nuestro partido obtuvo, para la Presidencia de la República solo el 2.83 % de la votación es decir 1 millón 600 mil votos, tomando en cuenta que no llevamos candidato propio y que nos impusieron la alianza con el PAN que obtuvo 9 millones 996 mil votos 17.65 %. De la votación, como se podrá observar casi perdimos el registro como partido político lo único que nos salvo fue el hecho que por lo menos 1 millón 400 mil perredistas que votaron por AMLO, también lo hicieron por el PRD en las elecciones de Diputados y Senadores donde sacamos poco menos de 3 millones de votos, lo que permitió que se conservara el registro.

Sin embargo 2 millones 255 mil militantes no votaron por el PRD seguramente como protesta por las decisiones autoritarias y antidemocráticas que se tomaron por las cupulas de nuestro partido, la alianza con el PAN, la imposición de candidatos, el desprecio y olvido de la base perredista, con lo anterior creo yo se exigió que se democratizara el partido en sus decisiones y nombramientos tanto en las dirigencias partidistas como en las candidaturas a cargos de elección popular, si no se toma en cuenta a la militancia en las decisiones del partido inevitablemente desaparecerá. También se mandó el mensaje que no es cambiándole el nombre o las siglas y colores al partido como se reestructurará y se salvará, es con decisiones acertadas regresando a sus orígenes devolviéndole a sus militantes sus derechos a debatir y nombrar a sus dirigentes y candidatos.

Por otro lado donde somos Gobierno como es el caso de nuestro estado (Michoacán), o el municipio de Uruapan entre otros muchos, los funcionarios deben de ser gente comprometida con el partido y con la sociedad gente que le de un trato cordial y de soluciones a los ciudadanos no como actualmente sucede que la mayoría de funcionarios no tienen un origen de Izquierda y de compromiso partidista y servidores públicos comprometidos con la ciudadanía, hoy en día hay muchos arribistas convenencieros que solo buscan su beneficio personal o de grupo, que no tienen ningún compromiso con el proyecto del PRD y en las próximas elecciones volverán a apoyar a otros partidos y en muchos casos serán nuestros adversarios luego entonces urge una depuración de busca chambas y el fortalecimiento de las estructuras del partido a Nivel Nacional Estatal y Municipal.

Los perredistas que fundamos este partido y muchos mas que se sumaron en estos 30 años rechazamos tajantemente el cambio de nombre siglas y colores de nuestro partido, exigimos ser tomados en cuenta en las decisiones que se tomen, que nos pregunten, si no se valora a esos 3 millones que todavía creemos en la salvación del PRD, estarán creándose las condiciones para que los militantes se vean obligados a tomar otros caminos, por el contrario si se regresa a los orígenes del partido podremos recuperar esos 2 millones 200 mil que nos dieron la espalda y ser competitivos aumentando nuestros votos en 2021, ganando espacios primeramente conservar la gubernatura de Michoacán y los municipios donde somos gobierno y ganar la mayoría de diputaciones Federales y locales.

Urge pues la reestructuración del PRD de a deveras.

O nos reestructuramos y democratizamos o desaparecemos como partido político.

“DEMOCRACIA YA PATRIA PARA TODOS”

#SOYPRD

ING. JOSE MANUEL GALLARDO SOBERANO

MIEMBRO FUNDADOR DEL PRD EN URUAPAN