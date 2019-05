Marcha del silencio se convirtió en plantón

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-05-MAY-2019/ Ante la escasa asistencia, apenas 25 personas, los organizadores de la “Marcha del silencio” decidieron efectuar un plantón en los camellones del Paseo Lázaro Cárdenas y avenida Juárez.



En lonas y cartulinas llevaban mensajes como “70% de los mexicanos no creemos en las mentiras de López” y “¡Exigimos tu renuncia!” que generaron opiniones variadas entre los conductores.



La convocatoria nacional fue hecha mediante redes sociales en seguimiento del movimiento #ChalecosAmarillosMX el cual convocó a movilizaciones en diferentes partes del país para este 5 de mayo.



Al final de la jornada dominical se supo que la invitación tuvo eco en 18 entidades de país donde se protestó en reclamo a la administración lópezobradorista y sus decisiones, como la cancelación del nuevo aeropuerto, la construcción del tren maya, la instauración de consultas populares para decidir temas sociales, el despido de burócratas, entre otros.



En Uruapan, entre los manifestantes estuvieron Mary Dóddoli Murguía, expresidenta municipal; Sergio Enrique Benitez Suárez ex diputado local; José Moreno Salas, ex síndico municipal; Judith Vidales Vega, ex regidora; Rafael Gallegos Espinosa, ex regidor; Mary Suárez Esquivel, ex regidora y José Luis Camarena del Toro, ex presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, instituto político en el que todos los mencionados militan.