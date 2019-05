Propone Gobernador endurecer penas por delitos ambientales

El mandatario Silvano Aureoles encabeza la Mesa de Seguridad Ambiental, donde se revisa la estrategia para combatir los incendios forestales y otros incidentes que lastiman nuestro patrimonio natural

Michoacán se mantiene en la posición número 2 a nivel nacional en número de incendios, pero reduce el número de superficie afectada

COMUNICADO DE PRENSA 268/MORELIA, MICHOACÁN, A 7 DE MAYO DE 2019.- El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, propuso ante autoridades federales y estatales, construir en conjunto una propuesta de reforma que sea presentada al Congreso local, a fin de endurecer las penas por delitos ambientales, y no permitir que sigan creciendo los incidentes que atentan contra el patrimonio natural de todos los michoacanos y michoacanas.

“Pido que me ayuden lo más rápido posible con la propuesta para endurecer los delitos de carácter ambiental; hay que elevar las penas y mandar la iniciativa al Congreso, si no, no vamos a terminar con este ecocidio”, aseveró.

Durante la décimo octava sesión de la Mesa de Seguridad Ambiental, el mandatario michoacano propuso la creación de una fuerte campaña de difusión para advertir que en los último 20 años, el Gobierno Federal no ha expedido permisos de cambio de uso de suelo.

“Es decir, todas las huertas o plantíos creados dentro de ese lapso, se encuentran operando en la ilegalidad”, evidenció.

El secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, informó que, a la fecha, se han realizado 73 operativos en los que se han desinstalado 601 hectáreas de aguacate, durazno y berries, principalmente, que no cuentan con los permisos de cambio de uso de suelo.

Agregó que son 17 los municipios considerados “focos rojos” por la tala clandestina y cambio de uso de suelo: Zitácuaro, Salvador Escalante, Uruapan, Madero, Tacámbaro, Ocampo, Ziracuaretiro, Erongarícuaro, Morelia, Pátzcuaro, Tuxpan, Tingambato, Charo, Acuitzio, Parácuaro, Zinapécuaro y Zacapu.

Detalló que entre las acciones preventivas y combativas que se realizan a partir de esta de Mesa de Seguridad Ambiental, están los operativos contra la tala y trasiego ilegal de madera, el pago por servicios ambientales, la regularización de la industria maderera (aserraderos), y la reactivación de la vigilancia participativa, en que se hace un llamado de colaboración y corresponsabilidad a la población.

Sobre el tema, el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, convocó a una reunión de trabajo para que, de manera conjunta, todas las áreas involucradas puedan unificar criterios y abonar al paquete de reformas que anunció el Gobernador Aureoles, y que Michoacán sea referente en el combate a los delitos ambientales.

DISMINUYE AFECTACIÓN DE ARBOLADO POR INCENDIOS

Por otro lado, en esta reunión, la Comisión Nacional Forestal y la homónima estatal, dieron el parte de las afectaciones que al día de hoy se tienen por incendios en el territorio michoacano, y los resultados del despliegue de brigadas para combatirlos, y que se concentran en el Comité Estatal de Control de Incendios Forestales, cuya operación es ya ejemplo en México.

A la fecha, suman 462 incendios que impactaron una superficie de casi 6 mil 300 hectáreas; menos del 10 por ciento de ellos corresponde a quemas de arbolado adulto y 37 por ciento a hojarasca.

En comparación con el año anterior, Michoacán redujo en casi la mitad el número de superficie afectada al pasar de 10 mil 750 a 6 mil 261 hectáreas, con lo que se coloca en el octavo lugar del país en área siniestrada.

Alejandro Ochoa Figueroa, director de la Cofom, abundó que el 42 por ciento de los incendios son intencionales (provocados), 21 por ciento por actividades agrícolas, 10 por ciento por colillas de cigarro, 6 por ciento por fogatas, y un 21 por ciento de origen desconocido.

Durante esta temporada de incendios, son 85 brigadas y un total de 900 personas de los tres niveles de gobierno y voluntarias, que trabajan en el combate a conflagraciones.

Al analizar esta incidencia, el titular del Ejecutivo Estatal comprometió gestionar apoyo ante instancias federales par que faciliten una unidad aérea especializada que pueda entrar en las zonas más complicadas a apagar los incendios.