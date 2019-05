GRINGA, GRINGA: La usurpadora

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-08-MAY-2019/ Renace la dama de hierro, en la marcha. Lo problemas la llenan de vida, ahora en “la marcha del silencio”



Los panistas no midieron la dimensión de lo que hicieron cuándo le dieron su voto a AMLO, ellos los panes, argumentaban que “es más fácil sacar a AMLO del poder que al PRI” ¿hoy pensarán igual?



En fín ahora los pájaros le tiran a las escopetas, resulta que la hija putativa de Vero Naranjo, mejor conocida como la flaca, se dice representante del gober en Uruapan, y ¿Servín? Es su ayudante o ¿está de membrete?



Pos así las cosas Adriana Naranjo dice que es la secretaria técnica, la representante personal del gober chifla cuo, pos ta bien si así lo desean.



Eso de la usurpación de representación es lo de hoy, también Omar Hernández, se dice representante de Nacho Campestre, sólo que nachito lo desmintió y alerta a las personas para que no se dejen engañar, ¡no pos así como!



Otros no usurpan pero aprovechan las relaciones íntimas, carnales, como el director de la Cecufid, Jorge Diaz, hermano de la que dicen que es la novia del gober Edna, no pos no el gober se arriesga a que le den una patada en apellido.



Po las cosas están que arden, en el gobierno estatal, muy bien con la federalización de la nómina der los profes, pero en realidad las finanzas el gober no andan nada bien.



Desde el momento que ven al gobierno como una agencia de colocación para los parientes postizos, a las novias, amantes aquellas y aquellitas, se echa a perder todo, porque no hay perfiles…



Por cierto el presidente Moreliano Raulín Morrón, muy de la mano en las fotos oficiales, con su esposa, pero será ¿mera simulación? porque hace unos días bautizo a su hijo en Zirahuén, por cierto tanto escándalo, que ni celulares permitieron pasar para que no tomarán fotos, por fin ¡semos o no semos? Eso de cuidar apariencias, no funciona si lo hacen mal.



Dice AMLO que no quiere simulación, ¿qué le pasa el presi de moreliano bien blanqueado, enamorado, estrenando bebé así que ¿de qué sirve la simulación?

No pos las cosas se ponen interesantes, y los panistas comienzan a cerrar filas en torno a Marko Cortés MK…



Pero hay otros panes que haces la intentona por meterse más de lleno al PRD, Mariano ya fue placeado en una reunión dl comité municipal, acompañando a Vicko Manrico, hay quienes dicen que es el proyecto del preciso ¿será?



Pos así se pone aún más interesante, porque entonces la división entre el equipo cercano a Vicko se va a dividir más, de por si, ya andan de la greña.



Más les vale a los perruchos ponerse a trabajar, no lograron festejar en unidad los 30 años de vida ¿si quieren continuar? En la presidencia, con el poder, ups así no podrán.



Y aunque el PRI no está muerto, pero cómo explican que en el programa de bienestar trabajan más priistas que morenistas, son hartas sorpresas.



Mientras tanto la diputada Mayela se fue a china, mala para legislar pero buena para viajar, aunque dicen que el erro solamente pago un porcentaje, ya le empezó a agarrar gusto al gusto, la diputada sorpresa.



Pos en su casa de campaña, la diputada no aparece, ofrecen apoyos que según la representante de Morena Cony, no deben ofrecer, porque los legisladores no manejan programas… Así que ni entre ellos se entienden.



Y los regiburros, ahora le toca al priista Beto Guisar, atender a las directoras de las estancias infantiles, para darles atole con el dedo, anda ofertando despensas del di y amablemente gestionar que les otorguen gratuito y a bajo precio… órale, mal asesorado por su jefe político Peter Pan Cartel.

Si sigue lo consejos de su jefe político, le pasará como a la ya dos veces candidata a la diputación Selenota Gómes… derrotada ambas ocasiones.



Bueno aunque cuándo son candidatos perdiendo ganan dinero, pos el chiste es ganar y gringa gringa…el que se apendeja se chinga.

P:D este texto es ficción Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.