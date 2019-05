IMSS Michoacan atiende en promedio 40 nacimientos diarios

COMUNICADO No. 2816/MORELIA, MICHOACÁN 9 DE MAYO DE 2019.- Según datos delegacionales del IMSS en Michoacán, en el año 2018 ocurrieron 13 mil 139 nacimientos, mientras que un año antes, es decir, en 2017, un total de 12 mil 979, con la atención de mil 100 mujeres al mes, o dicho de otra manera, cerca de 40 nacimientos diarios sólo en esta entidad.

Predominan al Hospital General de Zona No. 1 de “Charo”, con un total de 5 mil 75 atenciones por parto o cesárea durante un año, seguido por Zamora con 2 mil 119 nacimientos; el Hospital General No. De Uruapan, con 2 mil 29 nuevas vidas; y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 12 de Lázaro Cárdenas, con mil 361 alumbramientos, siendo además, septiembre el mes con mayor incidencia de nacimientos, con un total de 1 mil 242 nacimientos, apenas por encima de la media de 1 mil 100 en el resto de los meses del año 2018.

La atención integral que el IMSS ofrece en este sentido, no sólo culmina con el momento del parto o cesárea, ya que en caso de complicaciones neonatales, otorga servicios y atención de cuidados intensivos neonatales, da seguimiento pediátrico a los infantes y presta servicios sociales y económicos como pago de incapacidad por maternidad, y brinda el servicio de guarderías para que las madres trabajadoras se integren a sus labores, mientras sus hijos están bajo cuidado, educación y sana alimentación, desde los 40 días de nacidos y hasta los 4 años, con el primer año de preescolar.

Desde el punto de vista preventivo, el IMSS pone en marcha estrategias de planificación familiar a jóvenes, a través de los Centros de atención rural al adolescente (CARAS) en IMSS Bienestar; JUVENIMSS entre jóvenes derechohabientes del régimen ordinario, así como en los módulos de medicina preventiva en las Unidades médicas.

Finalmente, además del seguimiento a mujeres en estado de gravidez, tiene establecido el código máter, para la atención prioritaria de eventualidades y urgencias ginecobstétricas, coordinada entre los regímenes Bienestar y ordinario, con el resto de las instituciones de salud pública, privada y de apoyo para la atención de urgencias, como el CRUM.