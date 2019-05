 Inseguridad en Almoloya de Juárez incrementa por no ejercer correctamente el presupuesto

* Ejecutan a escolta del Presidente de Almoloya de Juárez

* Todo Almoloya de Juárez es “punto rojo” por delincuencia

* Almoloya de Juárez hundida en inseguridad

Por Raúl González Nova

ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO; A 13 DE MAYO DE 2019.- Sigue la inseguridad en #AlmoloyaDeJuárez, hoy amaneció sin vida Heberto Carrillo López de 43 años, Elemento de la Policía Municipal con una lesión de proyectil de bala en el cráneo, frente a la casa de #luismayadoro alcalde Morenista.

Carrillo López, era uno de los elementos que resguardaban la casa del presidente municipal y estaba a bordo de la patrulla con número económico 053 donde fue presuntamente ejecutado, misma que no contaba con batería y mucho menos gasolina.

Los hechos se registraron la mañana de este domingo, afuera de la casa del presidente municipal, ubicada en la calle 20 de Noviembre, número 11 en la cabecera municipal.

El hallazgo lo realizó el policía que iba a efectuar el relevo de custodia de la casa del alcalde, cuando se percató que su compañero no se movía y al revisarlo se dio cuenta de que presentaba una herida de bala en la cabeza, por lo que avisó a la corporación.

La inseguridad se ha apropiado de este municipio, donde constantemente ocurren robos de autopartes, casa habitación y vehículos, sino que además se han presentado varios secuestros, lo que ha provocado incertidumbre entre la población. En tanto las autoridades policíacas brillan por su ausencia.

Ante ello ciudadanos hicieron un llamado a la población en general para que estén alerta y para evitar ser presa de la delincuencia, que salgan acompañados o de lo contrario no salir, “el llamado es que todos los habitantes estemos alerta y unidos para enfrentar a la delincuencia”.

Finalmente, al ser cuestionados sobre el desempeño de seguridad pública municipal, aseguraron que no existe pues no hay presencia policíaca y la delincuencia los ha rebasado, piden y exigen la renuncia del intento de comisario Gabriel Gómez Maldonado quienes dicen que no paso los exámenes de control y confianza de igual manera la renuncia de Arturo Montes de Oca director de la Secretaria Técnica y gente de Adolfo Solís expresidente municipal.

El Ministerio Publico entrevisto a la esposa de la víctima quien relató que tenía miedo de su trabajo y quería abandonarlo pero desconocía si había recibido alguna amenaza de acuerdo con la carpeta que se inició.

La pregunta que se hacen sus mismos compañeros de la Policía Municipal, es donde estaba su pareja, donde estaba la jefe de servicios, y porque esa patrulla no contaba con batería y mucho menos con gasolina. Son muchas las interrogantes que los elementos se preguntan.