En el PAN no apoyamos la simulación, urge educación de calidad para los niños: Oscar Escobar

Al no modificarse el artículo 16 transitorio seguirá existiendo la venta discrecional de plazas.

La reforma educativa termina con la educación de calidad, no plasma la opinión de los maestros y no habrá autonomía en las universidades públicas.

MORELIA, MICHOACÁN, 15 DE MAYO DE 2019.- La reforma educativa va totalmente en contra del bienestar de los maestros, aprobarla es traicionar a la docencia y acuchillarlos por la espalda, indicó Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, al razonar su voto en contra, durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado.

“No seremos cómplices de la simulación, ni de un gobierno que comete error tras error y se la pasa disculpándose. Para nosotros, primero están los niños, los jóvenes y los maestros, quedar bien con el presidente no está en nuestras prioridades”, apuntó.

El legislador albiazul señaló que el contenido de esta reforma educativa no aporta a mejorar la calidad en la materia porque no se escuchó a los maestros y padres de familia, además de que continuará la venta de plazas.

“El PAN no votará a favor de esta supuesta reforma educativa porque siguen existiendo la venta discrecional de plazas, ya que no fue modificado el artículo 16 transitorio y los amos de siempre, van a seguir vendiendo las plazas sin ningún tipo de evaluación, sencillamente a los amigos y a los compadres”.

Escobar Ledesma denunció que hace falta aclarar el presupuesto que se requerirá para implementar estás modificaciones.

“Hicieron caso omiso de la suficiencia presupuestal, es decir, nadie habla de cuánto va a costar la reforma y su implementación, por lo que como dice el viejo refrán: piensa mal, y acertarás. La iniciativa de reforma constitucional presentada en diciembre de 2018, el presidente López Obrador, no acompañó el impacto presupuestario que implicaría la reforma educativa, a pesar de que el artículo 18 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, expresamente lo mandata”.

Destacó que los niños requieren que se garantice su derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de incluir la opinión de los maestros para lograr vivir y trabajar en paz en Michoacán.

“Reconocemos que incluyeron la mitad de las propuestas presentadas por el PAN, por MC, PRD y PRI en lo que se llamó MMI, que signifca “mantener, mejorar e innovar” la reforma educativa, pero también denunciamos que no incorpora en su totalidad los artículos aprobados; no están incluidos los artículos no reservados del artículo tercero; acabaron con la autonomía de las universidades públicas del país”.

Ante la aprobación de la reforma educativa por el Congreso del Estado de Michoacán, en la que el PAN votó en contra, Oscar Escobar refirió que está decisión demuestra que se regresó a los viejos tiempos ahora bajo el nombre de Morena. “Tiempos, donde no escuchan a los ciudadanos, donde no les importa la opinión de los maestros y tiempos donde hacen trampa en lo obscurito”.