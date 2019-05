GRINGA, GRINGA: ¿De qué mueren los quemados?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-15-MAY-2019/ “Basta ya” como dice la canción, para nada es secreto que tras quemar bosques viene el cambio de uso de suelo, los paracaídas y las huertas de aguacate, parece que nadie ve la siembra de nuevas huertas en todo el Estado…LOS POLITICOS YA ESTORBAN…. DONDE HAY POLACA HAY CORRUPCIÓN.



Richard Luneta ¿porque chingados no hace algo? anunció con bombo y platillo que agarró una bomba espanta granizo y acabó con una huerta de aguacate en San Francisco Uruapan, y cómo no le dará vergüenza ver acabar el cerro y hacerse el que no ve no oye y lo pior está mudo.

Pos Luneta a algo se atiene será la cercanía el gober con su chamaca? Puede ser, porque en este caso de incendios todos tienen culpa y el pueblo mucha queja en las redes, pero hasta ahí queda.



A ver, el parque nacional es un área natural protegida, al menos eso nos hacen creer, hay un programa de empleo temporal para hacer trabajos preventivos, que Toño Tachuela explique ¿por qué tan calladito?



El programa de prevención implica desde brechas corta fuego, limpieza del área, vigilancia constante, pero desde tiempos de Marínela peluches, con Isidro Lucio Virrueta se enunció en medios de comunicación la corrupción que hay el parque, una huerta de aguacate que según reglas la conanp, recategorizó al parque nacional.



Bueno pos Tachuela se la pasa promoviendo venta de cerveza en el parque, venta de comida, venta de lo que se le ocurre, pero incumple con se deber, para muestra un botón, la trota pista, muy mal; ay ta Camarena del Toro, asegura que en 25 años que tiene caminando en ese lugar, hoy se encuentra en las peores condiciones.



Pos será el sereno y que no presuman que en el 2011 se quemaron 900 hectáreas, en el 2016 fueron 750 y ahora van menos de cien, locos, pos si y no hay más bosque, por eso hay menos incendios, y cuándo se acaben el monte no habrá incendios forestales, entonces el gobierno dirá que ya los combatió, ups…



No hay peor ciego que el que no quiere ver, piden helicóptero de ¿onde? Si cabecita de algodón redujo el presupuesto contra incendios, por lo tanto ya no renta helicópteros para combate de incendios, o sea no hay con que apoyar, eso de las economías, está muy bien…



Eso sí, Elenita Poniatowskca le tocaron 5 mdp, por su gran trabajo, no vaiga siendo ahora resulta que Brozo es chayotero, cuándo hablaba mal de Peña era periodista chingón, lo que es no entender y fanatizar.



Y pos ni que hacer, está claro que al gobierno le vale madres el pueblo, delincuencia a todo lo que da y salen a decir que a disminuido el problema de la delincuencia, hay incendios pero pos son menos que otros años y es culpa de aquellas personas que van al campo, el gobierno bien, y los diputadetes ¿ontán? Hasta ahora ningún manifiesto en tribuna para pedir apoyo…



Ya están como como la ex perredista, moronista María de todos los Ángeles, citó a un grupo de personas a pagar con descuento y ¡oooh! Sorpresa ni tenía citas y menos listado, en hojas desordenadas para pagar y lo pior hay gente que acusa a Marjormor de haber cobrado hace un año y ni el pago ni el dinero, así las cosas, al fin gente de Morrón, el que se quiere sentar en la de Silbato.



Vicko Manrico no ha convocado a los medios de comunicación para explicar los incendios, el parque en qué condiciones quedó, será que ¿hoy no le importa? Pos está complicado, si no hay obras por el momento, ni siquiera parchecitos, menos incendios, ¡por favor!



Bueno los guardabosques se quejaron porque el gobierno municipal no les llevó de cenar el lunes 13 de mayo, mientras trabajaban en el combate el incendio del parque, ni agua recibieron, el pueblo está cansado de tanta pinche transa, mientras los guardabosques trabajan, los organizadores se los centros de acopio, ajenos al gobierno, se roban los apoyos. Hay que vigilar ese tema.



Pos el pueblo debe organizarse, no limitarse las redes sociales, de cara al problema, ahorita son los incendios, cuándo inicie la temporada de lluvias serán los espanta granizo, todos saben quiénes son menos las autoridades, Richard debe trabajar y dejarse de andar buscando chamba, vivir de erario como siempre lo ha hecho.



Queremos responsable, no simples denuncias que solo sirven para la fotografía, el famoso “vamos hacer” querernos resultados ¡Basta de webones”! que solo quieren comer con manteca, ¡basta de incompetente! ¡Basta de vividores! El pueblo tiene hambre y sed de justicia, como dijo Colosio.



A diferencia de otros juniors, que son niños de pañal miado, Toño Ixtláhuac reconstruye el Movimiento Territorial con trabajo, ingenio y política fina; en cambio otros hijos de papi simulan construir candidaturas con exlíderes vendeplacas que dicen “ando trabajando por compromiso con su papá pero este muchacho no es serio” ¿quién será? ¡Adivina, adivinador!



Aquí no se trata de colores, ni de chairos ni de amlovers, aqui se trata de defender lo único que le pueden heredar a sus hijos, lo que es identidad de los uruapenses el parque nacional, los cerros, sus bosques, el agua, asi que a darle que es mole de olla y si no actuamos como pueblo pos GRINGA GRINGA…EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.