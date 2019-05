El gran reto, contribuir a que todos los mexicanos reciban medicamentos y atención médica gratuita en 2024: Zoé Robledo

El titular designado del IMSS informó que por instrucciones del Ejecutivo federal sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa para revisar los temas de ingresos y egresos de la institución

Apuntó que, para la compra de materiales e insumos, el IMSS cuenta con un presupuesto anual de 64 mil millones de pesos, de los cuales, se ejercieron durante el primer trimestre 6 mil 979 millones de los 7 mil 479 millones que corresponden

COMUNICADO No. 132/CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE MAYO DE 2019.- El director general designado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, declaró que los esfuerzos de la institución se concentrarán en contribuir a que el sector salud llegue a garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México reciban atención hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos, “de ese tamaño es nuestro reto y de ese tamaño es el compromiso que estamos asumiendo el día de hoy”, enfatizó.

Al acompañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la conferencia matutina, Robledo Aburto informó que a 24 horas de su designación y por instrucciones del Ejecutivo federal, el día de ayer se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías para revisar los temas de ingresos y egresos de la institución.

Derivado de este encuentro, indicó que el IMSS cuenta con un presupuesto anual de 64 mil millones de pesos para la compra de materiales y suministros. Apuntó que durante el primer trimestre se ejercieron 6 mil 979 millones de pesos de los 7 mil 479 millones presupuestados para dicho periodo, es decir, se ejerció el 93 por ciento del gasto.

Ante esta situación, Robledo Aburto destacó que se ha ejercido gasto en la compra de medicamentos; sin embargo, el reto mayor “no es solamente gastarlo, sino gastarlo bien, es gastarlo de manera más eficiente para que alcance para más, es gastarlo acabando con la corrupción”.

Subrayó que “no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser el fracaso de una acción de gobierno y es ahí donde tenemos que atender los temas de corrupción, donde hay concentración en pocas empresas en las compras consolidadas, donde hay compras a precios alzados, donde puede existir también una priorización equivocada sobre los suministros y medicamentos que más requieren frente aquellos que a veces están concentrados en los centros de especialidad, ese es el gran reto”.

Aseguró que cada centavo que aportan el gobierno federal, los trabajadores y los patrones será dinero cuidado con ánimo y con un espíritu de saber que son sagrados, agregó que “son las cuotas de los derechohabientes , pero también son los recursos del gobierno, el asunto es gastarlos de manera eficiente, honrada y sin ningún menor viso de que pueda haber una situación de corrupción”.

Concluyó diciendo que el tema de desigualdad social que se manifiesta no sólo en el ingreso, sino también en la calidad de los servicios que recibe la gente, por ello, aseveró que “el desmantelamiento del Estado de bienestar no es solamente un estado de finanzas, no es un problema de diseño institucional, es un problema que ocasionó la política, pero la mala política, y si la política lo echó a perder, también la dinámica creadora de la política lo puede solucionar”.