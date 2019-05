Tatiana Clouthier invita a ser mejores ciudadanos

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-28-MAY-2019/ la diputada federal, Tatiana Clouthier Carrillo presentó su libro “Juntos Hicimos Historia”; quien, a invitación expresa del legislador federal, Ignacio Campos Equihua, acudió a la ciudad de Uruapan para hablar de la experiencia vivida durante la campaña del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Ante más de quinientos asistentes que se reunieron en la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, la también vicecoordinadora de la bancada de Morena destacó que gracias a que -el primero de julio- millones de mexicanos decidieron dar un nuevo giro a la vida política en el país por la vía pacífica, se empezó a dar voz a todos aquellos que no la tenían; “visibilizándolos y haciendo posible que puedan tener acceso a un mejor destino”.



“Eso fue lo que me convenció de permanecer en este proyecto. Eso fue lo que me convenció de que íbamos por la ruta correcta. No podíamos seguir de la manera que íbamos y era necesario redireccionar el rumbo. Cuando Andrés Manuel me invitó a la campaña, me puse a reflexionar que tenía que hacer más y quejarme menos, entonces me dediqué a mover conciencias ahí donde había resistencias, donde aún creían que él era un ‘peligro para México’”, comentó.



Clouthier Carrillo dijo que para que las cosas cambien, primero tenemos que cambiar nosotros mismos; que si queremos como ciudadanos transformar el estado de las cosas, tenemos que cumplir primero con nuestras responsabilidades. “La Cuarta Transformación no puede darse si yo no me comprometo a algo; y los pueblos originarios nos han enseñado algo, a pesar de que nosotros los hemos olvidado… el ‘tequio’, que es: ¿Qué hago yo para hacer comunidad con el ‘otro’ y esté mejor?”.



Tatiana Clouthier consideró que ésa fue la parte más importante que aprendió durante la campaña, el cómo hacer algo para unirse a millones de ciudadanos y hacer el cambio que todos esperaban a través de la vía pacífica y borrar eso que se metió en el imaginario colectivo de que Andrés Manuel era un “peligro para México”. “Hoy, hace unos minutos, acabo de corroborar que sí lo es; pero para ese México que no quiere que los privilegios se acaben, para ese México que no quiere que tengan oportunidades todos por igual”.



“Hace unos momentos me preguntaban los periodistas si la Cuarta Transformación iba bien. Yo me puse a pensar que depende de quién lo mire. Pero hace unos momentos hubo dos acontecimientos que me dan el ‘campanazo’ de que las cosas van bien. Quiero decirles que acaban de detener a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México; también se acaba de dictar orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, dos de los hombres que antes eran intocables en este país”.



La legisladora sinaloense dijo que muchos le han reclamado el por qué puso por título al libro de “Juntos Hicimos Historia”, si las cosas aún no han sucedido; respondiéndoles a todos que la historia de este país cambió por la vía pacífica, dándole nuevas oportunidades a aquellos que no las tenían. Afirmando que, “el libro para mí es un recordatorio que la Cuarta Transformación se da a partir de mis actos, que yo decido si me sumo o me quedo esperando que otros hagan lo que me corresponde”, concluyó.



En la mesa del presídium, Tatiana Clouthier estuvo acompañada por el propio Ignacio Campos; Silvia Figueroa, exrectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el diputado federal, Hirepan Maya Martínez. Además de que entre el público se encontraba el alcalde de Uruapan, Víctor Manríquez González; aparte de regidores y funcionarios de la actual administración municipal.