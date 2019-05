GRINGA, GRINGA: Señales en el cielo para quien sepa entender

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-30-MAY-2019/ La ignorancia, de quienes ejercen el oficio de comunicar, le hace confundir la leche con la magnesia o cómo Miguel Bosé que confunden los m…con leche Nestlé, no es lo mismo un meteroide que un meteorito, ¡hay que leer!, cuándo menos, ya están como la que confundió pintura dorada con laminillas de oro en los árboles de la avenida Lázaro Cárdenas.



De lo que se presume se carece, ay tan los reporteros expertos, los viejo, en lugar de informar desinforman, no todos, ojo… denigrando a los jóvenes, pero ¡oooh! Sorpresa el relevo generacional les guste o no está activo, con mejores o peores practicas pero ay tan, ni las personas son eternas, finalmente de joven se aprende y de viejo se olvida, valiendo madres el alemán llega…y el olvido senil.



Los perruchos son una muestra clara del olvido senil, cumplen 30 años como partido político y ya están pensando en cambiarle siglas al PRD no solo eso también cambiarán el lado de izquierda derecha, como dice la canción, los quedó lo que al burro, el peo y el rebuznado.

Ahora resulta que muchos perruchos son morenos, solamente demuestran la falta de identidad política si o la conveniencia personal que tienen, a la china los estatutos, así de sencillo se van…



La unidad de PAN-PRD no es casual parte del plan y de las nuevas formas del juego en un nuevo proyecto e beneficio para algunos, es aquí donde no cabrán ajenos al proyecto, así que si algún niño e pañal miedo considera que el bueno, pos ay que ver.



Carlos Torres Piña hábilmente legitima su decisión e irse a Morena, y como el gato: tapa su actuar, consulta la opinión de integrantes de adn, corriente perredista a la cuál perteneció para legitimar su integración a Morena, lo interesante es que lo acompaña el cuñado de Manri, Manuel del Río y su amigo el regidor de segunda vuelta, apodado “el guapo”.



Esa acción nos deja una pregunta ¿Víctor se va a Morena? El Vicko Manrico s un político hábil, conoce las condiciones políticas de Uruapan, así que si en este momento ¿se declarará Moreno, sería un error, porque entonces el apoyo que tiene de algunos sectores y partidos políticos de le desmoronaría.



Pos será el sereno, pero los actores e la polaca andan chambeando para lo suyo, cada quién con su cada cuál, así que la administración burricipal, no los está interesando tanto, porque hay asuntos y temas personales de regiburros y secretarios más interesantes, para ellos.



En la instancia de la mujer atendieron hace días a una señora que va a solicitar apoyo porque su esposo la quiere echar a la calle y la repuesta fue “mejor salgase solita antes de que su esposo la saque” no es broma, ¡válgame asesoría!



Los Inspectores del ayuntamiento se hacen como el tío lolo, ven la tempestad y no se hincan, los comerciantes y algunos vecinos colocan cajas, sillas y lo que se les ocurre en la calle y nadie ve, nadie sabe nadie supo. Anuncian campañas de liberación el acalle y todo sigue igual o piorrrr.



Pos ahora como las cosas andan patas pa arriba, pos los pepenadores ya trabajan en las esquinas que se han convertido en basureros oficiales, claro ahí llega el camión recolector pero muy tardecito y pos perros cucarachas y pepenadores ya hicieron lo propio.



Y pos por enésima ocasión anuncian planes de seguridad en Uruapan, con 400 policías pretenden combatir la delincuencia michoacana, bueno pos Fecal, el comisionado, Osorio Chong, han anunciado el mismo plan fracasado, ahora hay que ver qué pasa.



Pero bueno ya el gober les pidió a los choferes de servició público que se bañen y se cambien, pos en realidad les recordó el reglamento de tránsito municipal que señala sanción de 5 a 10 días de salario por falta de aseo en los vehículos.



Hay que leer, el reglamento de tránsito en el Capítulo V del recurso de inconformidad, titulo noveno artículo 204 fracción V, aseo señala cobro de 5 10 días de salario mínimo a por falta de aseo en servicio público.



Poro pos si al senado llegó una bomba, que esperan los ciudadanos, ya no se sabe, Libro bomba, el libro bomba, ay que estar atentos porque os GRINGA GRINGA, EL UE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.