GRINGA, GRINGA: Marko Cortés el consuelo del jotquei

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-05-JUN-2019/ Y sigue la burra andando, muchas palabras y pocas acciones, el secretario de medio ambiente no Da una, postes de luz mal colocados, quiere decir que no supervisa el trabajo que realizan sus subalternos, basura por las calles y culpa al pueblo de cochino.



Tanto que costaron las campañas de limpieza, desde aquella que recordamos algunos “ponga la basura en su lugar” ah pero llego el panista librao y le añade o “Póngala en el suelo que es igual”…



Ahora resulta en la calle constitución, esquina con 16 de septiembre, hay venta de legumbres junto a la montaña de basura, que sencillo es culpar a los ciudadanos cochinos, pero que fácil sería cumplir con el trabajo, que bien pagado tienen.



Es obligación del gobierno municipal, recoger la basura, si no pasa el carretón por tu calle, pos ¿de qué se queja? sin campaña costosa acostumbró al pueblo a que a que la basura a las esquinas, cada día son más y más…



Pos así mero las cosas, lo bueno que no está suspendido de sus derechos partidistas por trabajar en un gobierno que es de otro partido político, porque según los estatutos panistas, debió pedir permiso, pero, para los panes es mejor pedir perdón que pedir permiso.



Ver pa creer, en el día mundial del medio ambiente, venta de lentes, negoció de ¿gallardito? Venta de productos de belleza, o sea, papelera Essity anfitriona vienen y presumen parque sueco privado, ¿en dónde chingados estamos parados? Mientras tanto en el cerro de Jicalán tras el incendio inician trabajos con maquinaria pesada y nadie sabe nada… ¿hay autoridad? ¿ontan? Molina, Librao, regi…se agringan y al rato complejo habitacional.



Bueno en el día internacional del medio ambiente, la autoridad insiste en decir los qués, pero no dicen los cómos, que se quemaron los cerros, 900 hectáreas en el 2011; otras 750 en el 2016 y 200 más en 2019.



A menor zona boscosa menor número de hectáreas quemadas, porque los aguacates esos no se queman… mal pensaos.



Pos menos hectáreas, dan resultados las estrategias, quemas y al siguiente año es menos la cifra, cuando ya no haya pinos tons acaban con los incendios, así de sencillo.



Mejor que le hagan como Marinela Peluches, ya anda haciendo reuniones con sus allegados para planear estrategias de trabajo para la elección del 2021, aunque no por mucho madrugar amanece más temprano, ay va el madruguete.

Nacho se fue a China, a ver si no lo mandan a china cuando vaya por la presidencia de Uruapan, ¡qué austeridad republicana chingao!

A la los morenos michoacanos mandaron a China fue a Cristina aportillada, le suspendieron sus derechos partidistas por 6 meses y todo por nadar de boquifloja, hablar sin demostrar lo que se dice trae consecuencias.



Pos asina mero es, los michoacanos quieren resultados, ay ta la dipis Mayela Salas, el lugar de revisar leyes revisa su face porque constantemente comparte leyes de otras ciudades y de otros países, bueno al menos lee.



Bueno y mientras los perredistas se preparan, unos pa irse a Morena y otros pa irse al partido nuevo, en Uruapan los disfuncionarios, hacen lo suyo.



Por lo tanto será el domingo cuando Torres Piñata, por cierto felicidades a Gandy por su bebé, bueno continuamos el político amarillo el domingo se pronunciará Moreno, ¡no que Morena no era del PRIMor!



Bueno y Marko desCortés presume cifras alegres, pero pos que le queda mientras él dice que el PAN ganó, lo panistas lamenten la perdida de dos estados bastión azul, BC y Puebla… derrotados por la Morenaza.



Mientras tanto, en el gobierno michoacano se dan hasta con la cazuela, en medio del desmadra al gober precioso, se le ocurrió mandar a su chica de embajadora de la cruz roja, sin ningún mérito altruista ¿por qué?



Bueno pos la doña artemarcialista se confunde ser ama con Taekwondoína y viste de jumper rojo y tenis blancos. Entre las damas de la colecta la vecina de La Malasia que no supo hacer campaña, aunque hay lengua suelta que aseguran que el gober la placea pare volver a candidatearla. El amor, el amor…te deja ciego sordo y mudo.



Por así mero las cosas, acá en los pasillos de presidencia hay de todo, descontentos por la forma secreta en la que manejan decisiones políticas y el equipo manriquista, en gran parte desmoronado, unos se alejarán de la polaca y otros a olerle el peo al jefe. Si señor y el que se apendeje pos…GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.