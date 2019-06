Invita Capasu a no tirar basura en las calles

*Intensifican limpieza de alcantarillas y canales

URUAPAN, MICHOACÁN A 07 DE JUNIO DE 2019.- En Uruapan se acumula basura como resultado de los residuos que las personas tiran en las calles, la cual es arrastrada por la escorrentía pluvial llegando a las diferentes alcantarillas y canales, ocasionando taponamientos que generan encharcamientos, inundaciones, pérdidas materiales en hogares y daños a las familias uruapenses.

Por instrucciones del Presidente Municipal, Víctor Manríquez González, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan, (Capasu), realiza la limpieza y desazolve de alcantarillas y canales, buscando prevenir futuros problemas de inundaciones, el personal del organismo operador realiza estas labores, incuso después de su horario laboral, sacando todo tipo de basura, restos de muebles, animales muertos, etc.

Pero lo más increíble es que a ocho días de haber iniciado la temporada de lluvias algunas de las alcantarillas nuevamente se encuentran totalmente tapadas de basura, tierra, algunos materiales de construcción y restos de vegetación, retirando toneladas de basura.

Gracias a la gestión del Presidente Municipal se obtuvieron recursos económicos para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad y los servicios públicos, se construyeron colectores pluviales, se obtuvieron dos camiones hidrománticos, maquinaria y herramientas adecuadas para prevenir y atacar de manera inmediata los encharcamientos y así evitar problemas mayores.

Se han realizado campañas donde se indica el no tirar basura en la calle, que no se deje materiales para construcción y escombros en las banquetas, etc., con estas campañas se han tenido avances en el tema a simple vista, pero hace falta que los ciudadanos cumplan con la responsabilidad de tener un Uruapan limpio y así evitar problemas que causan daño a algunas familias.