Refrenda Gobernador compromiso con la seguridad para la inversión en Michoacán

* Encabeza el mandatario estatal Silvano Aureoles reuniones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Seguridad

Acuerdan estrategias para reforzar las acciones contra el robo de aguacate y garantizar condiciones de seguridad a inversionistas

MORELIA, MICHOACÁN, A 18 DE JUNIO DE 2019.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, encabezó este martes las reuniones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Seguridad, en la que las autoridades del estado y la Federación acordaron estrategias conjuntas para seguir brindando seguridad y certeza a productores e inversionistas en la entidad.

En un primer encuentro, en el que participó el jefe global de Seguridad de Arcelor Mittal, Lee Pokorski, el mandatario estatal, refrendó su compromiso y convicción de trabajar para generar las condiciones de seguridad que permitan a los inversionistas mantener su confianza en la entidad y continuar con la generación de empleos y desarrollo económico para la población.

“Les reitero mi compromiso de mantener las condiciones idóneas de crecimiento y seguridad para la comercialización e inversión en todo el territorio michoacano; eso es una prioridad de este gobierno”, destacó el gobernador del estado.

Más tarde, la Mesa de Coordinación Estatal para la Seguridad, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), con quienes acordaron estrategias para intensificar las acciones contra el robo de este fruto.

“Tienen todo el compromiso del gobierno para enfrentar esta problemática juntos, de la mano, para que ya no les afecte y esté representando pérdidas para ustedes ni para nuestro estado que es líder en producción y exportación de aguacate”, indicó.

El gobernador destacó la importancia de que las inversiones generadas por la acerera Arcelor Mittal en el puerto de Lázaro Cárdenas de 2 mil millones de dólares, continúen y contribuyan al desarrollo y generación de empleos en el estado, por ello refrendó su compromiso con los representantes de la empresa, de garantizar las condiciones de seguridad para el desempeño de su labor empresarial y de comercio.

Así mismo, agradeció la confianza de ambos sectores en las acciones emprendidas para el bienestar de Michoacán.

“Estoy contento porque hemos mantenido una relación muy directa, muy cercana con el sector empresarial; eso me da mucho gusto porque le da certeza a muchas cosas. Esta etapa que estamos viviendo no la podríamos explicar si no fuera por el compromiso de ustedes de seguir jugándosela por su tierra, y quienes no son de aquí, pero que se ubicaron en Michoacán y siguen manteniendo su confianza”, externó.

Los empresarios y productores de ambos sectores, reconocieron el esfuerzo que ha hecho el Gobierno del Estado y enfatizaron el cambio que se ha generado en los últimos años en materia de seguridad.

Además, manifestaron su interés de seguir confiando en las acciones coordinadas del gobierno estatal con las autoridades federales y continuar invirtiendo en Michoacán para contribuir al desarrollo y calidad de vida de las y los michoacanos a través de la generación de empleos formales en el estado.