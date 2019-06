GRINGA, GRINGA: De lo que presumes careces

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-19-JUN-2019/ “De lo que presumes careces” Richard Luneta anunció con bombo y platillo el derribo de árboles en 17 hectáreas de bosque ¿las otras 500? Que hay ¿pa cuándo? ¡No ps no! atole con el dedo al pueblo, esa es la doble moral, viene habla y dice pero en los hechos construyen fraccionamientos en bosque recién quemado a la luz del día y no hacen nada. Ay ta Richar Luneta no que 20 años sin cambio de uso de suelo?



En una década incendiaron casi 200 hectáreas de bosque y reforestan 2 mil arbolitos. De ese número ¿cuantos crecen? Tomarse fotografía plantando un árbol debió darles vergüenza, pero no la conocen, lo que deben hacer son leyes que favorezcan zonas boscosas, pero es más fácil tomar fotos… y presentar denuncias que nunca prosperarán.



Pos ay tan, los regiburros, mucho ruidito en redes sociales, pero pos no salen al campo para ver la realidad, y si en las redes se dan cuenta de las denuncias ciudadanas, respecto a la construyen un complejo habitacional en las faldas del cerro de Jícalan, pero los regiburros son ciegos y sordos y mudos…



Hasta ahora a hace un año que llevan en su cargo no han dado una, eso si ya tienen sus logros de promoción a su supuesta imagen ¿qué significa para ellos la palabra imagen? Ay ta el caso de la diputada sorpresa Mayela Sal… ¡qué cree que 800 pesos que le da a algunos tiene derecho a decir “que los medios son medios de prostitución en lugar de ser de comunicación” ¡ah qué señora!



Válgame el cabrón favor le hacen a los políticos sus asesores de medios de comunicación, pero el que paga barato, paga a cada rato, por eso anda cobrando hasta el último pesito que gastó en china, no vaya a ser lo mismo Nacho Campestre que ya hace acuerdos bilaterales, no pos si ahora todo se vale.



Las relaciones internacionales son facultad del senado y de la cancillería, Nacho es uno de los 500 diputados federales, ojalá no se les ocurra a todos hacer “acuerdos bilaterales” no ps si son llevados me canso ganso.



Mejor que cabecita de algodón, les exija resultados, finalmente los diputados no han entendido que son el poder legislativo y no deben obedecer órdenes del ejecutivo, que va a saber el burro de frenos.



Pos quine si exige resultados es Vicko Manrico, ya regañó al ex diputao del PAN Librao Martín, porque tiene el pueblo cochino, con basura en todas las esquinas, y pos ya le dijo el jefe o resultados o ¿?



Pos será el sereno, pero la administración burricipal se ve lenta, sucede que no hay presupuesto y mientras, el preciso anda en chinga, los secretarios se están agringandodeben seguir el ejemplo, están obligados, pero pos no es así.



Jimy Neutrón confundió los … con leche Nestlé a caray pos Jimy desde hace unos días pregonó el día de su cumple, convirtió la oficina en salón para fiestas, mandó al personal de presidencia, a comprar pastel, globos y todo en horario de trabajo por supuesto.



Por si fuera poco, desde antes se le antojaba su tortita de carnita y se la echó, así de sencillito el panista, sale más caro el caldo que las albóndigas, así que el tiempo de labor lo paga el pueblo, mientras hacen mandas al jefe, para festejar su cumple, ¡felicidades Jimy¡



En Uruapan hasta a los ángeles los parte un rayo, pos ¿cómo estamos?” los uruapenses esperaban buenos resultados porque los técnicos y los rudos juntos podrían hace buena mancuerna, pero oh sorpresa, es cierto lo que reza el dicho, ”si quieres conocer a Andrés deja que gobierne un mes”.



Pos ansina son las cosas, y pos los regiburros tienen claro que no por mucho madrugar dejan der decir pendejadas, por eso mejor ni van a sus cubículos, solo cuando de parar el dedo se trata y cuándo de cobrar es hora, pero pos van a querer más aunque lo nieguen, se engolosinan fácil al dinero sin chamba, y pos es mejor porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTETEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.