SINTS-inauguró sus oficinas en Morelia

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-23-JUN-2019/ Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud –SINTS- que encabeza el Dr. Carlos Torres Vega, como Secretario General de la Sección 2 Michoacán, inauguraron las oficinas sindicales en Morelia, en donde atenderán las quejas, denuncias o problemas que en materia Laboral presenten los trabajadores de las diferentes ramas y categorías de la Secretaría de Salud de Michoacán.

Cabe destacar que el SINTS es una nueva organización sindical que se encuentra legalmente registrada y reconocida ante la Dirección General de Registro de Asociaciones, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a nivel federal y ante las diferentes instancias de las autoridades laborales de todo el país y desde luego en Michoacán.

A nivel nacional la líder del SINTS es la Lic. Elizabeth Rodríguez González, como Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, mientras que en la Sección 2 Michoacán, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal es el Dr. Carlos Torres Vega.

El día 8 de octubre de 2018 se entregó la Toma de Nota al Dr. Carlos Torres Vega que lo acredita legal y oficialmente como Secretario General de la Secc. 2 Michoacán, mientras que el pasado 13 de mayo de 2019, las más altas autoridades laborales de México entregaron la Toma de Nota a la líder nacional, Lic. Elizabeth Rodríguez González; con lo que la organización sindical quedo enmarcada dentro del marco jurídico de las leyes que nos rigen en el país.

Las oficinas sindicales se ubican en el número 355 de la calle Juan Ruíz de Alarcón, atrás del Hospital Civil “Dr. Miguel Silva” de Morelia y la atención es en horario de las 10 a.m. a 20 horas de lunes a viernes y sábados por la mañana.

En estas oficinas siempre habrá alguien que escuche y atienda a los trabajadores, se dijo.

LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y LA HONESTIDAD, MIS PRINCIPALES DIVISAS: DR. CARLOS TORRES VEGA

Es hora de enterrar al viejo sindicalismo lleno de transas y cochupos

Juntos, autoridades y sindicatos debemos resolver problemas como la sobresaturación de hospitales, la falta de médicos y medicamentos

“Los sindicatos deben dejar de pensar solo en el dinero…”

Minutos después de cortar el listón con el que inauguraron las oficinas sindicales, el líder estatal del SINTS, Dr. Carlos Torres Vega, concedió una entrevista a representantes de los diferentes medios de comunicación masiva.

Doctor, ¿Por qué otro sindicato más, me parece que en la Secretaría de Salud hay otros 7 ó 8… no son suficientes?

“Lo que pasa es que la clase trabajadora demandaba una nueva organización sindical en la que sí se tome en cuenta la voz y opinión de los trabajadores, en donde las cosas se manejen con limpieza, claridad y total honestidad. La clase trabajadora es ahora muy exigente y por lo mismo quiere representantes sindicales comprometidos con sus causas y su bienestar. Los trabajadores están hartos de que sus derechos sean utilizados como moneda de cambio, están hartos de los engaños y abusos de sus representantes; de que los traigan a vuelta y vuelta y no les resuelvan nada están cansados de la burocracia sindical, de la corrupción y de que nunca les rindan cuentas, están cansados de que los ignoren, en fin; el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud es una nueva alternativa. Debo aclarar que nosotros no somos políticos, somos gente honesta y somos profesionistas, yo por ejemplo soy gineco-obstetra y también tenemos abogados, médicos, enfermeras, etc etc y lo que buscamos es servir a los trabajadores, no servirnos de ellos; queremos dar un nuevo rostro al sindicalismo y en ese terreno vamos a hacer historia”.

En su opinión ¿Cuáles con los sindicatos corruptos de los que habla?

“Bueno, en cualquier organización sindical hay buenos y malos elementos, no quiere decir que todo este mal, pero no todo está bien. Tal vez la diferencia es que en el SINTS nos hemos impuesto un estricto código de ética basado fundamentalmente en la honestidad de cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, de tal manera que, quien llegará a actuar contra los derechos de los trabajadores que representamos no solo será suspendido del cargo, sino que será turnado a la Comisión de Honor y Justicia y si la falta cometida fuera muy grave, lo pondremos a disposición de las autoridades respectivas: Queremos honestidad total en todos nuestros actos, ya basta de transas y cochupos”.

Entonces… ¿Qué piensa de los otros sindicatos?

“Nosotros respetamos total y absolutamente a todas las demás organizaciones sindicales que agrupan trabajadores de la secretaría de Salud. Con todos los sindicatos estaremos siempre abiertos al dialogo y nos pronunciamos en contra de la confrontación. Que quede claro: no estamos en contra de nadie, somos solidarios e incluso eventualmente podríamos llegar a instrumentar estrategias conjuntas con los líderes de otros sindicatos, porque nos une un objetivo común: la lucha por los derechos de la clase trabajadora”.

¿Qué problemas laborales merecen la atención inmediata por parte del sindicato que usted representa?

“Bueno, hay varios, pero uno que está perjudicando severamente a los trabajadores es que, desde hace más de 20 años que en la Secretaría de Salud no hay movimiento escalafonario. Esto es mucho muy grave porque están llegando médicos, enfermeras y trabajadores administrativos con códigos federales mientras que el personal que tiene 20 años de antigüedad están cubriendo plazas reservadas, cubren interinatos o contratos en el seguro popular. Estos trabajadores con altos perfiles académicos y que han tenido muchos cursos de capacitación y tienen experiencia acumulada, están siendo ignorados y desplazados para favorecer a influyentes y recomendados que en muchas de las ocasiones no tienen el perfil profesional que se requiere para desempeñar el cargo que se les asigna. Esto también es corrupción. Una cosa si les aseguro, en el SINTS las cosas van a ser muy distintas”.

¿El surgimiento de un nuevo sindicato no complica más la marcha o el funcionamiento de la secretaria de salud?

“En el SINTS tenemos una nueva mentalidad. Nosotros creemos que los sindicatos y las autoridades deben unir criterios y acciones para resolver problemas, sin entrar necesariamente en conflicto. Juntos, autoridades y sindicatos podemos resolver problemas como el sobrecupo de hospitales, la falta de medicamentos y de médicos”.

¿Qué otras cosas puede hacer un sindicato para ayudar a resolver los problemas de la Secretaria de Salud?

“Como ya lo dije antes, juntos podemos hacer mucho. Los sindicatos tenemos que dejar de pensar solo en dinero. En el SINTS estamos plenamente de acuerdo en apoyar los proyectos y programas de formalización de personal, siempre y cuando se tome en cuenta el perfil académico del trabajador, así como el tiempo de antigüedad que tiene laborando en la secretaría”.

Doctor, usted habla de saturación de hospitales…

“Si, efectivamente, todos nuestros hospitales de Morelia registran una sobre-saturación de pacientes; para resolver esto necesitamos fortalecer los hospitales del interior, dotarlos de médicos, enfermeras y personal administrativo suficiente así los pacientes no tendrían que trasladarse hasta Morelia. Tocante al personal, debemos reubicarlos, aquí sobran médicos y allá en el interior faltan. Esta reingeniería se tiene que hacer, sin menoscabo de sus derechos laborales: Con esta medida solo llegarían a Morelia los pacientes que requieran tercer nivel de atención”.

¿Cuál es el principal objetivo del SINTS?

“El SINTS es un sindicato que tiene entre sus principales objetivos la defensa de los derechos de la clase trabajadora ante la parte patronal, pugnar por el mejoramiento económico y el entorno laboral de los trabajadores, buscando siempre, en primer lugar, el dialogo y el entendimiento con la autoridad, pero sin olvidar que el sindicato cuenta con diversos instrumentos de lucha y que dispone de estrategias legales para hacer valer los derechos de los trabajadores.

Muchas gracias a todos y estoy siempre a sus órdenes.