Comunidad p´urhépecha de San Benito, Municipio de Los Reyes obtiene el Presupuesto Directo

INFOMANIA/ MESETA PURHÉPECHA MICH./ DOM-23-JUN-2019/ A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, felicitaron a la comunidad p´urhépecha de San Benito, ubicada en el municipio Los Reyes, por lograr el reconocimiento de sus derechos de libre determinación, autogobierno y autonomía y obtener el presupuesto directo, lo anterior mediante la sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-028-2019.



De igual forma, demandaron al Ayuntamiento de Los Reyes, respete los derechos de los pueblos indígenas y no impugne la sentencia y al Instituto Electoral del Estado de Michoacán no demorar la consulta a las autoridades comunales para definir las particularidades de la administración directa de los recursos.



A continuación, el manifiesto completo:



Manifiesto Viva la Autonomía para la Comunidad P’urhépecha de San Benito



Comunidades p´urhépecha a 22 de junio del 2019



A los Pueblos y Comunidades Originarias

A los Medios de Comunicación

Al Pueblo de Michoacán



El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, que caminamos colectivamente en la búsqueda de nuestra autodeterminación, autonomía y autogobierno, declaramos conjuntamente lo siguiente:



La comunidad p´urhépecha de San Benito Palermo, ubicada en el Municipio de Los Reyes, acompañada por el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua (Nuestra Fuerza) del CSIM, presentó el 20 de mayo del presente año, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-028-2019, con el objetivo de lograr el reconocimiento de su Concejo de Gobierno Comunal y obtener la parte proporcional del Presupuesto Directo que les corresponde por ser una comunidad indígena.



Un mes después, el 21 de junio, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) emite una sentencia unánime a favor de la Comunidad de San Benito, en la que reconoce sus derechos a la autonomía, al autogobierno y a la libre determinación, lo que legitima el Concejo de Gobierno Comunal de San Benito y sienta las bases para administrar la parte proporcional del presupuesto que les corresponde constitucionalmente y conforme a su número de habitantes, así como conformar un Plan de Desarrollo Comunal.



Desde las Cuatro Regiones P´urhépecha, felicitamos fraternalmente a la Comunidad Indígena de San Benito y al Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua, que hicieron posible esta histórica tarea. Su caminar es un ejemplo de resistencia, dignidad y lucha, es continuar con el autogobierno e historia de nuestros antepasados.



Al Ayuntamiento de Los Reyes, le demandamos categóricamente que respete los derechos de los pueblos indígenas y la decisión de la Comunidad de San Benito de establecer su autonomía, y no impugne la sentencia del TEEM, de lo contrario, convocaremos a una serie de movilizaciones sociales en el Municipio y en el Estado para exigir se respeten nuestros derechos colectivos.



Al Instituto Electoral del Estado de Michoacán le exigimos no demorar la consulta a las autoridades comunales para definir los elementos cuantitativos y cualitativos relacionados con la administración directa de los recursos.

Finalmente, anunciamos que la conformación de Concejos de Gobierno Comunal, así como la elaboración de Planes de desarrollo Comunales ya nadie los para, forman parte de la larga resistencia y lucha de más de 500 años del pueblo p´urhépecha.

#JucháriUinápekua



TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN