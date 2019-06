Con unidad, Acción Nacional va fortalecido rumbo al 2021: Oscar Escobar

– La Comisión Política estará encargada realizar actividades para fortalecer al partido rumbo al 2021 y trabajar con unidad desde el interior.

– Acción Nacional no permitirá un nuevo endeudamiento en Michoacán para pagar la nómina educativa.

COMUNICADO/MORELIA, MICHOACÁN, 25 DE JUNIO DE 2019.- El Partido Acción Nacional continuará trabajando con unidad y fortalecido para alcanzar mayor representación en distritos, ayuntamientos y gobierno de Michoacán en el 2021, señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), al presentar a la Comisión Política, que estará encargada de realizar actividades para integrar a la militancia a estas proyecciones.

“El Comité Directivo Estatal instaló la Comisión Política con miras a ganar la primer gubernatura del Partido Acción Nacional en Michoacán en el 2021. Nosotros no tenemos que refundarnos o replantear nuestros principios, somos un partido con ideología y visión humanista”.

Esta Comisión Política está integrada por Teresita Herrera, secretaria general del PAN;

Berenice Álvarez, Consejera Estatal y miembro de la Comisión Permanente; Antonio Salas Valencia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y diputado por el distrito IX con cabecera en Los Reyes; Hugo Anaya, diputado por el distrito I con cabecera en La Piedad; Alejandro Espinoza, presidente municipal de La Piedad; Rafael Castelazo, secretario de Vinculación y Hector Gómez Trujillo, integrante del Comité Estatal.

Escobar Ledesma refirió que los michoacanos merecen gobiernos de buenos resultados, con inversión y desarrollo, como los que Acción Nacional representa, por ello se realizarán las capacitaciones a los militantes que desean participar en próximas elecciones y presentar a los mejores perfiles.

“Donde gobierna el PAN, se destaca por la visión de inversión y desarrollo, eso vamos a perseguir. Está Comisión tendrá el objetivo de privilegiar el diálogo, los acuerdos para que el Partido salga fortalecido en el 2021 y ganar los distritos más importantes en la entidad, los ayuntamientos que tradicionalmente hemos gobernado y que los michoacanos puedan vivir y trabajar en paz”.

Durante la rueda de prensa, el dirigente estatal puntualizó que los michoacanos merecen un gobierno que les genere mejores condiciones de vida, no una nueva deuda para pagar la nómina magisterial.

“No estamos dispuestos a soportar que nuevamente Michoacán se endeude y sólo para hacer memoria, queremos recordarles que los responsables de ese quebranto económico en Michoacán hoy están muy agusto en Morena, estuvo Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel, quienes generaron esas minutas y endeudamiento que hoy tiene colapsado al estado”.

Llamó al Gobierno Federal a cumplir lo prometido para Michoacán en el apoyo a la federalización de la nómina educativa para evitar un colapso en las finanzas de Michoacán.

“Morena prometió rescatar la educación de Michoacán y no lo han cumplido, el pasado 5 de abril el presidente de la República anunció la federalización de la nómina en Zacapu. Hoy le decimos que cumpla, ya nos quitó estancias infantiles, medicamentos, infraestructura en hospitales, que no los venga a engañar con que no va a federalizar la nómina”.

Oscar Escobar refirió que Acción Nacional desde el Congreso del Estado estará vigilante de que se cuide la economía de los michoacanos, al no permitir un nuevo endeudamiento o incrementar los impuestos para cumplir con el pago de la nómina educativa.