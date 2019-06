GRINGA, GRINGA: Madrugan los aspirantes

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-26-JUN-2019/ Los enemigos de hoy son los amigos del mañana, ahora Gemarro Cabrona y Felipillo Constantino trabajan en pro de la anticipada e incierta campaña de Marcosss, también los ex llamados líderes del ayuntamiento, los ramoncitos, Nachito Cama-llena, anexos y conexos..



Pos mientras el ex priista se prepara con líderes charruscados, los perruchos placean a Marianito Torres desde la dirección de obras públicas.

Y pos a paso firme Juanito Manzo ay va tejiendo fino, que podría ser la contraparte de Nacho Campestre y buscar la presidencia por Morena, sin embargo la paridad de género también le otorga oportunidad a Prenda Fraga que no puede ser descartada en la lucha por el poder.



Miguel Paredes, también se prepara pro para algún escaño legislativo, el tiempo pasa rápido y furioso… tres años se van más pronto de lo que se piensa.



A un año del actual gobierno burricipal, hay logros pero también retrocesos, por ejemplo, la vialidad, contrataron a policía vial ¡eso qué? Sin nada de atribuciones, sin experiencia, cero conocimientos sobre el reglamento, lo traen doblado, algunos, para presumir un solo artículo y ¿el resto no lo saben? No pos no…



La basura por todo el pueblo se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno municipal, porque llegan primero los perros y los pepenadores que el camión recolector, tanto que costo a los uruapense generar conciencia para no sacar la basura a la calle, y ahora Librao en menos de un año, ya acostumbró al ciudadaño a sacar los residuos a las esquinas, Uruapan del regreso.



Al margen de compromisos políticos, el preciso debe ya girar ultimátum a quienes incumplan con su compromiso y para aquellos disfuncionarios que no dan una, el robo hormiga continua, en el taller mecánico, en alumbrado público, en las propias oficinas, y nadie ve, no oye y menos actúan en consecuencia, si mero es la historia del gobierno municipal.



No hay hasta el momento un sello distintivo en esta administración, las áreas verdes convirtiéndose en jardines privados en casas habitación el pos como si nada pasara, es obvio que se trata de complicidad, porque si es un vecino común simplemente llegan los inspectores antes de 5 minutos, se lo contrario se hacen como el tio Lolo…



A los regiburros los van a reconocer por ineptos e incompetentes, memos a la regidora Sexy, ella se dedica a buscar quién maltrata animales para acudir con los inspectores, ósea, ¿a qué se dedica? ¿es regiora o inspectora? Los legislativos, regiburrotes, no son ejecutivos, ojo mucho ojo



No pos no el mundo voltiao, pero hay regiburros que andan ya en campaña, apoyando fraccionamientos sin autorización, eso está pior, porque si bien no es su función, si trafican influencias, hay ese regiburro “el guapo”.



Pos ay que le sigan se están agringando, y mientras unos andan en campaña otros voraces hacen su aguardadito y las chuquiputas, se hacen liposucción y se ponen chichis y nachas pop.



Las chiquiputas ya parecen la presidenta municipal hermanita del diputado Ericko Juárez Blanqueao, dicen las malas lenguas que utilizó el dinero de los damnificados del Maluco para ponerse chichis y nalgas, será el sereno pero eso si anda bién nalgona…



Pos bueno la presidenta no se agringó porque en este mundo pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA

Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.